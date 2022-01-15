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Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале - РИА Новости, 15.01.2022

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву в середине февраля, сообщил пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:00

2022-01-15T11:00

2022-01-15T11:00

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збигнев рау

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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву в середине февраля, сообщил пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина."В середине следующего месяца - скорее всего, 15 февраля - председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - цитирует Ясину агентство РАР."Визит в Москву - обычная процедура председателя ОБСЕ во время председательства, связанная с тем, что Россия является в этой организации одним из важнейших государств-членов", - добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20220114/obse-1767815687.html

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в мире, польша, обсе, россия, збигнев рау