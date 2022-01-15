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Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале - РИА Новости, 15.01.2022
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву в середине февраля, сообщил пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:00
2022-01-15T11:00
2022-01-15T11:00
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву в середине февраля, сообщил пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина."В середине следующего месяца - скорее всего, 15 февраля - председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - цитирует Ясину агентство РАР."Визит в Москву - обычная процедура председателя ОБСЕ во время председательства, связанная с тем, что Россия является в этой организации одним из важнейших государств-членов", - добавил пресс-секретарь.
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в мире, польша, обсе, россия, збигнев рау
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале
Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Москву в феврале