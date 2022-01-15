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Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале - РИА Новости, 15.01.2022
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву в середине февраля, сообщил пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:00
2022-01-15T11:00
в мире
польша
обсе
россия
збигнев рау
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву в середине февраля, сообщил пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина."В середине следующего месяца - скорее всего, 15 февраля - председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - цитирует Ясину агентство РАР."Визит в Москву - обычная процедура председателя ОБСЕ во время председательства, связанная с тем, что Россия является в этой организации одним из важнейших государств-членов", - добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20220114/obse-1767815687.html
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в мире, польша, обсе, россия, збигнев рау
11:00 15.01.2022
 
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Москву в феврале

Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Москву в феврале

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву в середине февраля, сообщил пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина.
"В середине следующего месяца - скорее всего, 15 февраля - председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - цитирует Ясину агентство РАР.
"Визит в Москву - обычная процедура председателя ОБСЕ во время председательства, связанная с тем, что Россия является в этой организации одним из важнейших государств-членов", - добавил пресс-секретарь.
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В миреПольшаОБСЕРоссияЗбигнев Рау
 
 
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