https://ria.ru/20220115/rakety-1767981728.html
Филиппины приобретут у Индии три ракетных комплекса BrahMos
Филиппины приобретут у Индии три ракетных комплекса BrahMos - РИА Новости, 15.01.2022
Филиппины приобретут у Индии три ракетных комплекса BrahMos
Филиппины завершили сделку по приобретению трех наземных ракетных систем BrahMos из Индии почти за 375 миллионов долларов для усиления своих военно-морских сил, РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:44
2022-01-15T13:44
2022-01-15T13:44
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нпо машиностроения
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Филиппины завершили сделку по приобретению трех наземных ракетных систем BrahMos из Индии почти за 375 миллионов долларов для усиления своих военно-морских сил, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана."Недавно я подписал извещение о принятии условий контракта по приобретению противокорабельных ракет берегового базирования для ВМС Филиппин. По согласованию с правительством Индии он включает поставку трех систем, обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки (ILS)", - написал министр в Facebook.Он пояснил, что проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте. Отдельно глава минобороны приложил документ подряда, в котором значится, что власти приняли предложение компании Brahmos Aerospace Private о поставке ракетных систем на сумму свыше 374,9 миллиона долларов.Также Лорензана опубликовал фотографии ракетных комплексов.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, нпо машиностроения, индия, москва, brahmos aerospace, родриго дутерте
Филиппины приобретут у Индии три ракетных комплекса BrahMos
Филиппины приобретут у Индии три наземных ракетных комплекса BrahMos
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Филиппины
завершили сделку по приобретению трех наземных ракетных систем BrahMos
из Индии
почти за 375 миллионов долларов для усиления своих военно-морских сил, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана.
"Недавно я подписал извещение о принятии условий контракта по приобретению противокорабельных ракет берегового базирования для ВМС Филиппин. По согласованию с правительством Индии он включает поставку трех систем, обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки (ILS)", - написал министр в Facebook.
Он пояснил, что проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте. Отдельно глава минобороны приложил документ подряда, в котором значится, что власти приняли предложение компании Brahmos Aerospace Private о поставке ракетных систем на сумму свыше 374,9 миллиона долларов.
Также Лорензана опубликовал фотографии ракетных комплексов.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".