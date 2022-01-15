https://ria.ru/20220115/rakety-1767981728.html

Филиппины приобретут у Индии три ракетных комплекса BrahMos

Филиппины приобретут у Индии три ракетных комплекса BrahMos - РИА Новости, 15.01.2022

Филиппины приобретут у Индии три ракетных комплекса BrahMos

Филиппины завершили сделку по приобретению трех наземных ракетных систем BrahMos из Индии почти за 375 миллионов долларов для усиления своих военно-морских сил, РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:44

2022-01-15T13:44

2022-01-15T13:44

в мире

филиппины

нпо машиностроения

индия

москва

brahmos aerospace

родриго дутерте

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Филиппины завершили сделку по приобретению трех наземных ракетных систем BrahMos из Индии почти за 375 миллионов долларов для усиления своих военно-морских сил, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана."Недавно я подписал извещение о принятии условий контракта по приобретению противокорабельных ракет берегового базирования для ВМС Филиппин. По согласованию с правительством Индии он включает поставку трех систем, обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки (ILS)", - написал министр в Facebook.Он пояснил, что проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте. Отдельно глава минобороны приложил документ подряда, в котором значится, что власти приняли предложение компании Brahmos Aerospace Private о поставке ракетных систем на сумму свыше 374,9 миллиона долларов.Также Лорензана опубликовал фотографии ракетных комплексов.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".

https://ria.ru/20210720/rakety-1741975985.html

филиппины

индия

москва

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в мире, филиппины, нпо машиностроения, индия, москва, brahmos aerospace, родриго дутерте