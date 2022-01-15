https://ria.ru/20220115/putin-1767979276.html

Путин поручил представить идеи по допподдержке конгрессной деятельности

Путин поручил представить идеи по допподдержке конгрессной деятельности - РИА Новости, 15.01.2022

Путин поручил представить идеи по допподдержке конгрессной деятельности

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить идеи о мерах допподдержки выставочно-­ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ, сообщается на... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:10

2022-01-15T13:10

2022-01-15T13:31

экономика

владимир путин

россия

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить идеи о мерах допподдержки выставочно-­ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения: по реализации мер дополнительной поддержки выставочно-­ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 марта, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767839665.html

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экономика, владимир путин, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин