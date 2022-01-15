https://ria.ru/20220115/putin-1767978618.html

Путин поручил разработать план мероприятий по проведению юбилея БАМа

Путин поручил разработать план мероприятий по проведению юбилея БАМа - РИА Новости, 15.01.2022

Путин поручил разработать план мероприятий по проведению юбилея БАМа

Президент России Владимир Путин поручил до 10 мая разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:03

2022-01-15T13:03

2022-01-15T13:11

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 10 мая разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства БАМа, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 10 мая 2022 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220101/bam-1766385969.html

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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия