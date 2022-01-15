США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР
Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Южной Кореи Ен обсудили последние ракетные пуски КНДР
Испытание ракеты в КНДР
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили недавние ракетные пуски КНДР и перспективы полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что союз США и Республики Корея является стержнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Госсекретарь также осудил недавние пуски баллистических ракет КНДР, которые были произведены в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН", - сказано в распространенном заявлении американского дипведомства.
Помимо этого, как отмечается, министры двух стран обсудили сотрудничество, нацеленное на достижение прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова. Блинкен и Чон Ый Ён в ходе беседы также указали на необходимость принятия "срочных мер для прекращения пандемии COVID-19".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.