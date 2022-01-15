https://ria.ru/20220115/puski-1767948115.html

США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР

США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 15.01.2022

США и Южная Корея обсудили последние ракетные пуски КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили недавние ракетные пуски КНДР и... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T03:29

2022-01-15T03:29

2022-01-15T03:29

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

мид южной кореи

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили недавние ракетные пуски КНДР и перспективы полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил госдепартамент.Помимо этого, как отмечается, министры двух стран обсудили сотрудничество, нацеленное на достижение прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова. Блинкен и Чон Ый Ён в ходе беседы также указали на необходимость принятия "срочных мер для прекращения пандемии COVID-19"."Госсекретарь также подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, и обсудил усилия по сдерживанию России от дальнейших военных или других агрессивных действий", - следует из заявления госдепа США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220114/raketa-1767791443.html

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, мид южной кореи, энтони блинкен