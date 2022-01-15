https://ria.ru/20220115/pushkov-1767944850.html

Зеленскому объяснили, что он не ровня Путину

Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным - РИА Новости, 15.01.2022

Зеленскому объяснили, что он не ровня Путину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием Владимира... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T00:52

2022-01-15T00:52

2022-01-15T00:52

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена.О соответствующей инициативе ранее объявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его утверждению, украинская сторона ждет реакцию российской, "но американские партнеры высказали глубокий интерес"."Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, данная инициатива является "очередной неудачной попыткой самопиара", а сам Зеленский не хочет или не может понять, что Украина — "не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток".Как заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предложений о трехстороннем саммите со стороны США не поступало. При этом источник РИА Новости в Москве сообщил, что украинская сторона, предлагая провести виртуальный саммит, не обозначила вопросы для обсуждения.Украинская сторона ранее не раз озвучивала идею привлечь США к переговорам с Россией. Зеленский также заявлял о желании пообщаться с Путиным "в любом формате". В ответ Песков подчеркивал, что любой диалог должен быть "понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата".

https://ria.ru/20220113/zelenskiy-1767606167.html

https://ria.ru/20220112/pomosch-1767530014.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, алексей пушков, россия