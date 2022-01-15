Зеленскому объяснили, что он не ровня Путину

Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
Сенатор Пушков раскритиковал идею Зеленского провести саммит с участием Путина и Байдена
© Рамиль СитдиковСенатор Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
Сенатор Алексей Пушков
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена.
О соответствующей инициативе ранее объявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его утверждению, украинская сторона ждет реакцию российской, "но американские партнеры высказали глубокий интерес".
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"Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, данная инициатива является "очередной неудачной попыткой самопиара", а сам Зеленский не хочет или не может понять, что Украина — "не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток".
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предложений о трехстороннем саммите со стороны США не поступало. При этом источник РИА Новости в Москве сообщил, что украинская сторона, предлагая провести виртуальный саммит, не обозначила вопросы для обсуждения.
Украинская сторона ранее не раз озвучивала идею привлечь США к переговорам с Россией. Зеленский также заявлял о желании пообщаться с Путиным "в любом формате". В ответ Песков подчеркивал, что любой диалог должен быть "понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата".
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