https://ria.ru/20220115/proverka-1767947826.html

Прокуратура проверит информацию о поваре, живущем в аэропорту Магадана

Прокуратура проверит информацию о поваре, живущем в аэропорту Магадана - РИА Новости, 15.01.2022

Прокуратура проверит информацию о поваре, живущем в аэропорту Магадана

Прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ о том, что хабаровчанин, трудившийся вахтовым методом на Чукотке, по вине работодателя уже три дня живет в... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T03:06

2022-01-15T03:06

2022-01-15T05:08

происшествия

хабаровск

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ о том, что хабаровчанин, трудившийся вахтовым методом на Чукотке, по вине работодателя уже три дня живет в аэропорту Магадана, сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.Издание "Весьма" сообщило, что хабаровчанин Виталий Библеев три дня живет в магаданском аэропорту Сокол и не может уехать домой. С его слов отмечается, что его наняли работать су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. Из-за конфликтов с работодателем он уволился раньше срока, повар утверждал, что на предприятии он среди прочего обнаружил нарушения СанПиН. По словам мужчины, предприятие по договору должно было доставить его до точки сбора – в Хабаровск, но бросило в Магадане, теперь у него нет средств на билет до дома.Ранее прокуратура округа приняла обращение этого мужчины о том, что компания "Арктик Кейтеринг сервис", которая наняла его для работы вахтовым методом на месторождении "Двойное" в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора."Указанное обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москва по месту регистрации фирмы. В настоящий момент, со слов Виталия Библеева, работодатель вышел с ним на связь и готов сегодня отправить его в Хабаровск", - сообщает прокуратура.Также ведомство добавляет, что по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, указанных поваром, информация направлена в управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу. По факту снятия с рейсов в Певеке и проживанию в аэропорту Магадана информация направлена Магаданскому транспортному прокурору.

https://ria.ru/20220114/nozh-1767771006.html

хабаровск

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск, чукотка