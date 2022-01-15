03:06 15.01.2022 (обновлено: 05:08 15.01.2022)
Прокуратура проверит информацию о поваре, живущем в аэропорту Магадана
Прокуратура проверит информацию о поваре, который уже три дня живет в аэропорту Магадана
Автомобиль Прокуратуры России
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ о том, что хабаровчанин, трудившийся вахтовым методом на Чукотке, по вине работодателя уже три дня живет в аэропорту Магадана, сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.
Издание "Весьма" сообщило, что хабаровчанин Виталий Библеев три дня живет в магаданском аэропорту Сокол и не может уехать домой. С его слов отмечается, что его наняли работать су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. Из-за конфликтов с работодателем он уволился раньше срока, повар утверждал, что на предприятии он среди прочего обнаружил нарушения СанПиН. По словам мужчины, предприятие по договору должно было доставить его до точки сбора – в Хабаровск, но бросило в Магадане, теперь у него нет средств на билет до дома.
"Прокуратура Чукотского автономного округа организовала проверку по публикации в средствах массовой информации по факту проживания жителя Хабаровска в аэропорту Магадана в связи возможными нарушениями трудового законодательства со стороны работодателя", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура округа приняла обращение этого мужчины о том, что компания "Арктик Кейтеринг сервис", которая наняла его для работы вахтовым методом на месторождении "Двойное" в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора.
"Указанное обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москва по месту регистрации фирмы. В настоящий момент, со слов Виталия Библеева, работодатель вышел с ним на связь и готов сегодня отправить его в Хабаровск", - сообщает прокуратура.
Также ведомство добавляет, что по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, указанных поваром, информация направлена в управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу. По факту снятия с рейсов в Певеке и проживанию в аэропорту Магадана информация направлена Магаданскому транспортному прокурору.