https://ria.ru/20220115/protesty-1768011991.html

В Риме проходит многотысячная акция против COVID-сертификатов

В Риме проходит многотысячная акция против COVID-сертификатов - РИА Новости, 15.01.2022

В Риме проходит многотысячная акция против COVID-сертификатов

Несколько тысяч человек заняли обширную площадь возле римской базилики сан-Джованни-ин-Латерано на первую в этом году акцию протеста против COVID-сертификатов... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T18:47

2022-01-15T18:47

2022-01-15T19:07

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РИМ, 15 янв - РИА Новости. Несколько тысяч человек заняли обширную площадь возле римской базилики сан-Джованни-ин-Латерано на первую в этом году акцию протеста против COVID-сертификатов green pass, передаёт корреспондент РИА Новости.Организаторы мероприятия просят пришедших на площадь разместиться сидя, чтобы сохранить безопасное расстояние между друг другом. В лучах не по-январски тёплого солнца перед самым его началом митинг напоминал пикник, чему способствует в целом мирный настрой протестующих и популярная музыка из колонок. Впрочем, даже обширного пространства не хватило для того, чтобы провести полноценный сидячий протест, поэтому пришедшие на площадь чуть позднее были вынуждены остаться на ногах.Манифестацию организовали десяток малых организаций и движений, которые объединились под инициативой "Правда это свобода".Участники акции принесли на неё плакаты с лозунгами против "диктатуры". Среди баннеров можно увидеть слоганы "наказание для тех, кто не прогибается под green pass"ом - (голодная) смерть", "нет тирании хуже чем та, что происходит в тени закона", "журналисты лгут, когда их шантажируют".Как рассказал РИА Новости один из организаторов акции и ее самый "громкий" ведущий Анджело Дистефано, ее участники не ставят целью разделить население на сторонников и противников вакцинации, а протестуют против самой системы "зелёных пропусков"."Мы не хотим дискриминации, мы решили выйти на поле, чтобы защитить наши права - социальные и экономические, потому свобода это первейшее и универсальное право человека", - сказал Дистефано, свесившись со сцены.

https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767920955.html

https://ria.ru/20220113/omikron-1767683194.html

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в мире, италия, рим, протесты, коронавирус covid-19