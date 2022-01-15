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Правительство предложит идеи по господдержке проектов по климату
Правительство предложит идеи по господдержке проектов по климату - РИА Новости, 15.01.2022
Правительство предложит идеи по господдержке проектов по климату
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить предложения по распространению на климатические проекты механизмов и мер господдержки реализации... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:40
2022-01-15T13:40
2022-01-15T13:40
экономика
владимир путин
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить предложения по распространению на климатические проекты механизмов и мер господдержки реализации инвестпроектов, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения... По распространению на климатические проекты механизмов и мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.
https://ria.ru/20210422/klimat-1729487275.html
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экономика, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин, россия
Правительство предложит идеи по господдержке проектов по климату
Правительство предложит Путину идеи по господдержке проектов по климату