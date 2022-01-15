https://ria.ru/20220115/proekty-1767981294.html

Правительство предложит идеи по господдержке проектов по климату

Правительство предложит идеи по господдержке проектов по климату - РИА Новости, 15.01.2022

Правительство предложит идеи по господдержке проектов по климату

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить предложения по распространению на климатические проекты механизмов и мер господдержки реализации... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:40

2022-01-15T13:40

2022-01-15T13:40

экономика

владимир путин

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_494ac6e0acdc149496db45da5682d2c3.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить предложения по распространению на климатические проекты механизмов и мер господдержки реализации инвестпроектов, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения... По распространению на климатические проекты механизмов и мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.

https://ria.ru/20210422/klimat-1729487275.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин, россия