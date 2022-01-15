https://ria.ru/20220115/produkt-1767966239.html

Этот продукт особо опасен для мужчин

Мясников назвал смертельно опасный для мужчин продукт - РИА Новости, 15.01.2022

Этот продукт особо опасен для мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как чрезмерное употребление молочных продуктов может сказаться на здоровье. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:06

2022-01-15T11:06

2022-01-15T11:06

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как чрезмерное употребление молочных продуктов может сказаться на здоровье.По словам специалиста, есть много научных работ, в которых говорится о риске развития рака простаты из-за молока. При этом, как отметил врач, на сегодня эти доводы никто не опроверг, что дает повод мужчинам быть более осторожными и употреблять не более 300 миллилитров напитка в день."Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D", — пояснил специалист. Он отметил, что снижение уровня витамина D происходит во избежание возникновения гиперкальциемии, но в то же время может запустить механизм развития рака предстательной железы.

https://ria.ru/20220108/rak-1767000839.html

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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)