https://ria.ru/20220115/produkt-1767966239.html
Этот продукт особо опасен для мужчин
Мясников назвал смертельно опасный для мужчин продукт - РИА Новости, 15.01.2022
Этот продукт особо опасен для мужчин
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как чрезмерное употребление молочных продуктов может сказаться на здоровье. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:06
2022-01-15T11:06
2022-01-15T11:06
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:95:599:432_1920x0_80_0_0_52fbf0a01219a157092ffa31a1538bd1.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как чрезмерное употребление молочных продуктов может сказаться на здоровье.По словам специалиста, есть много научных работ, в которых говорится о риске развития рака простаты из-за молока. При этом, как отметил врач, на сегодня эти доводы никто не опроверг, что дает повод мужчинам быть более осторожными и употреблять не более 300 миллилитров напитка в день."Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D", — пояснил специалист. Он отметил, что снижение уровня витамина D происходит во избежание возникновения гиперкальциемии, но в то же время может запустить механизм развития рака предстательной железы.
https://ria.ru/20220108/rak-1767000839.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:18:600:467_1920x0_80_0_0_441304fcc74b450207a1bfeee8b16168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
Мясников назвал смертельно опасный для мужчин продукт
Доктор Мясников: чрезмерное употребление молока может привести к раку простаты
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
, как чрезмерное употребление молочных продуктов может сказаться на здоровье.
По словам специалиста, есть много научных работ, в которых говорится о риске развития рака простаты из-за молока. При этом, как отметил врач, на сегодня эти доводы никто не опроверг, что дает повод мужчинам быть более осторожными и употреблять не более 300 миллилитров напитка в день.
"Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D", — пояснил специалист. Он отметил, что снижение уровня витамина D происходит во избежание возникновения гиперкальциемии, но в то же время может запустить механизм развития рака предстательной железы.