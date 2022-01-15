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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/pozhilye-1768024043.html
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 15.01.2022
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет вводится в Ульяновской области, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T20:08
2022-01-15T20:08
распространение коронавируса
общество
вакцинация
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет вводится в Ульяновской области, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора.Как отмечается в документе, в январе в Ульяновской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди жителей старше 60 лет. По данным ведомства, если в декабре 2021 года на долю данной возрастной группы приходилось 37% от всех зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, то за истекший период января 2022 года на лиц старше 60 лет приходится 60% случаев."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной… до 7.02.2022 года, вторым компонентом – до 07.03.2022 года", - сказано в документе.Привить следует не менее 80% от общей численности лиц старше 60 лет.
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общество, вакцинация, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
20:08 15.01.2022
 
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19
Пункт вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от CoVID-19. Архивное фото
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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет вводится в Ульяновской области, соответствующий приказ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора.
Как отмечается в документе, в январе в Ульяновской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди жителей старше 60 лет. По данным ведомства, если в декабре 2021 года на долю данной возрастной группы приходилось 37% от всех зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, то за истекший период января 2022 года на лиц старше 60 лет приходится 60% случаев.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной… до 7.02.2022 года, вторым компонентом – до 07.03.2022 года", - сказано в документе.
Привить следует не менее 80% от общей численности лиц старше 60 лет.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня 2021, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияУльяновская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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