https://ria.ru/20220115/postavki-1767972203.html
Россия выполнила все обязательства по поставкам газа, заявил Новак
Россия выполнила все обязательства по поставкам газа, заявил Новак - РИА Новости, 15.01.2022
Россия выполнила все обязательства по поставкам газа, заявил Новак
Россия выполнила в 2021 году все свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа в Европу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:58
2022-01-15T11:58
2022-01-15T12:02
экономика
европа
александр новак
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия выполнила в 2021 году все свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа в Европу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам (газа - ред.) в прошлом году, более того мы значительно больше поставили в Германию, в Турцию, в другие страны, которые выбирали свои объемы", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 1".
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экономика, европа, александр новак, россия
11:58 15.01.2022 (обновлено: 12:02 15.01.2022)
Россия выполнила все обязательства по поставкам газа, заявил Новак
Вице-премьер Новак: Россия выполнила все обязательства по поставкам газа в Европу