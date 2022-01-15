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Путин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться
Путин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться - РИА Новости, 15.01.2022
Путин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться
Запад не просто ждет российского ответа на отказ гарантировать нерасширение НАТО на восток: продолжается нагнетание темы скорого вторжения России. И уже не... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T08:00
2022-01-15T08:08
авторы
европа
владимир путин
нато
бук (зенитный ракетный комплекс)
курт волкер
россия
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Запад не просто ждет российского ответа на отказ гарантировать нерасширение НАТО на восток: продолжается нагнетание темы скорого вторжения России. И уже не только на Украину.Незалежная — это лишь первая цель, хотя за нее переживают сильнее всего. Вот бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорит, будто "нас должно волновать то, что произойдет в ближайшие несколько недель", ведь есть вероятность, что Путин "до середины февраля прибегнет к определенным действиям" на украинском направлении. Почему до середины февраля? Потому что русские "хотят иметь возможность провести военную операцию на мерзлой земле и завершить ее до того, как земля оттает".Но вообще Волкер уверен, что Путин решил восстановить — нет, даже не СССР, как это все чаще говорят англосаксы, а Российскую империю. Причем не в каком-то отдаленном будущем:"Президент Путин решил, что именно в нынешнем году он хочет восстановить Российскую империю. Поскольку в этом году столетие основания Советского Союза на территории бывшей Российской империи. Итак, с присоединением к России этих территорий — Белоруссии, части Украины, включая Крым, который он незаконно аннексировал, Донбасса, а также Северного Казахстана, части Грузии, части Молдавии — я думаю, он видит себя самодержавным восстановителем Российской империи".Да-да, все так и есть: эти русские ведь всегда все делают к юбилейным датам. Видимо, изначально хотели к ноябрю, к 300-летию провозглашения России империей, но, как всегда, не успели, вот и сдвинули сроки "вправо", к 100-летию СССР. Но восстановить решили все-таки империю, а не союз.Теперь понятно, почему так напряглись в Финляндии и стали говорить о том, что никто не может лишать их права самим определять, вступать им в НАТО или нет: финны же были частью Российской империи. До них просто поздно дошел смысл тайного плана Путина, а чуткие поляки давно уже переживают.Но кто сказал, что Путин остановится на имперских границах? Вот именно — надо смотреть в корень. А кто у нас ищет корни? Философы, естественно, вот француз Бернар-Анри Леви и докопался до истины.В своей статье в Le Point он так и написал:До президентских выборов во Франции осталось два с половиной месяца, и Леви возмущается тем, что предвыборная кампания игнорирует проблемы международной политики, которые сегодня являются решающими, и важнейший вопрос "об отношении к имперским поползновениям новой России".С этой угрозой 73-летний Леви борется уже давно, но в статье он упоминает только события последних лет:Но разве российские танки были на улицах Алма-Аты? Неважно: все это, включая Украину, для Леви лишь прелюдия к главной мысли. Некоторые из кандидатов в президенты (Леви не называет их, но понятно, что подразумеваются Ле Пен, Земмур и Меланшон) "упорно видят в хозяине Кремля приятного собеседника, окруженного злыми западными странами и отстаивающего свое право на личное пространство", — и эти безумцы не видят очевидного:"В действиях России есть порочная последовательность. Все идет примерно по такому плану: сначала аннексия Крыма во избежание аннексии Украины, затем вторжение на Украину во избежание вторжения на Балканы, затем подчинение Балкан для предотвращения "финляндизации" Прибалтики, потом нейтрализация Польши или даже взятие под русскую опеку великих и древних стран Западной Европы. Так же развивались события после сговора 1938 года в Мюнхене".Да, вот так банально опять все пришло к тому, что "Путин — это Гитлер". Ну что ж, мало ли в Европе безумных философов, зачем читать Бернара-Анри Леви?Но дело в том, что Леви не просто журналист и "философ" — это человек-символ. В последние десятилетия он не только боролся с Россией всегда и везде: от Грузии в 2008-м до Украины в 2014-м — но и нес свободу несчастным народам по всему миру. Самой запоминающейся стала его роль в ливийских событиях, именно Леви после начала беспорядков поехал в Ливию, развернул агитацию и активнее всех подталкивал Саркози к операции против Каддафи. Так что на его личном счету уже есть одна агрессия, фактически разрушившая страну, — но это же было ради гуманистических ценностей!Сейчас Леви пугает войной своих соотечественников и всех европейцев: придет страшный Путин и поработит вас. Ни шагу назад, держать строй, не сдавать Путину ни пяди чужой земли, потому что это все наше, европейское. И Украина, и Грузия — все это нужно защищать от страшного диктатора, который еще и обязан вернуть Донбасс и Южную Осетию. И перестать мучить сирийских детей и душить свободу казахского народа! Да и сама Россия стонет под его игом!Чем хорош Бернар-Анри Леви? Тем, что он в концентрированной форме повторяет все то, что веками говорят про нас на Западе, про царей и генсеков, про империю и СССР. У русских страшная тирания, к тому же русские угрожают Европе: смотрите, как нагло они диктуют свои условия османскому халифу, надо в ответ срочно высадить десант в Крыму! Эти русские мешают нам нести цивилизацию несчастным туземцам, да и вообще, зачем им Средняя Азия и Кавказ, куда они лезут? Угрожают нашим интересам сначала в Афганистане и Индии, а потом и до Ла-Манша доберутся! Проклятые коммунисты отняли у нас Китай и хотят всю Европу сделать красной!Ничего нового, все это мы слышим уже третий век, пережив только за это время несколько вторжений с Запада в наши пределы. Но сейчас истерика Леви выгодна России из-за его репутации суператлантиста, то есть того, чьи ценности прямо противоположны французским. И его агитация против России лишь убеждает французов в том, что все это одна большая ложь, верить в которую не просто глупо, но и опасно для их собственных интересов — кто-то опять сознательно стравливает русских с европейцами. А ведь все помнят, чем это каждый раз заканчивалось для Европы?Помнят, поэтому большая часть французской элиты понимает, кто и зачем пугает Европу. Те, кто хочет сохранить ее под англосаксонским контролем, реальным и губительным для нее, в отличие от мифической "русской опеки". Путин объявил войну не Европе, а тем, кто является нашим общим врагом. Тем, кто уверяет, что нужно биться с нами за Украину вместо того, чтобы избавляться от чужого влияния, от внешней опеки. С нашей помощью или без нее — но освобождаться. Пока еще не поздно.
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авторы, европа, владимир путин, нато, бук (зенитный ракетный комплекс), курт волкер, россия
08:00 15.01.2022 (обновлено: 08:08 15.01.2022)
 

Путин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие мотострелкового соединения на занятиях по лыжной подготовке в Кемеровской области
Военнослужащие мотострелкового соединения на занятиях по лыжной подготовке в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Запад не просто ждет российского ответа на отказ гарантировать нерасширение НАТО на восток: продолжается нагнетание темы скорого вторжения России. И уже не только на Украину.
Незалежная — это лишь первая цель, хотя за нее переживают сильнее всего. Вот бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорит, будто "нас должно волновать то, что произойдет в ближайшие несколько недель", ведь есть вероятность, что Путин "до середины февраля прибегнет к определенным действиям" на украинском направлении. Почему до середины февраля? Потому что русские "хотят иметь возможность провести военную операцию на мерзлой земле и завершить ее до того, как земля оттает".
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 18:43
Украину предупредили о потере территорий в случае вступления в НАТО
Но вообще Волкер уверен, что Путин решил восстановить — нет, даже не СССР, как это все чаще говорят англосаксы, а Российскую империю. Причем не в каком-то отдаленном будущем:
"Президент Путин решил, что именно в нынешнем году он хочет восстановить Российскую империю. Поскольку в этом году столетие основания Советского Союза на территории бывшей Российской империи. Итак, с присоединением к России этих территорий — Белоруссии, части Украины, включая Крым, который он незаконно аннексировал, Донбасса, а также Северного Казахстана, части Грузии, части Молдавии — я думаю, он видит себя самодержавным восстановителем Российской империи".
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Грушко: поведение НАТО может привести к рискам для безопасности Европы
Да-да, все так и есть: эти русские ведь всегда все делают к юбилейным датам. Видимо, изначально хотели к ноябрю, к 300-летию провозглашения России империей, но, как всегда, не успели, вот и сдвинули сроки "вправо", к 100-летию СССР. Но восстановить решили все-таки империю, а не союз.
Теперь понятно, почему так напряглись в Финляндии и стали говорить о том, что никто не может лишать их права самим определять, вступать им в НАТО или нет: финны же были частью Российской империи. До них просто поздно дошел смысл тайного плана Путина, а чуткие поляки давно уже переживают.
Солдаты армии США на аэродроме Ансбах в Германии
Вчера, 14:37Сказано в эфире
Олейник: Россия не будет смотреть, какие у НАТО "большие глазки и ушки"
Но кто сказал, что Путин остановится на имперских границах? Вот именно — надо смотреть в корень. А кто у нас ищет корни? Философы, естественно, вот француз Бернар-Анри Леви и докопался до истины.
В своей статье в Le Point он так и написал:
"Путин объявил войну Европе, и это истинная правда. Разумеется, холодную войну. Войну, которая была приостановлена железным занавесом, опускающимся на данный момент на украинской линии фронта. Но все равно войну. Войну, которая заявляет о себе в открытую".
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Вчера, 13:50
Лавров заявил, что предложения по безопасности — не меню
До президентских выборов во Франции осталось два с половиной месяца, и Леви возмущается тем, что предвыборная кампания игнорирует проблемы международной политики, которые сегодня являются решающими, и важнейший вопрос "об отношении к имперским поползновениям новой России".
С этой угрозой 73-летний Леви борется уже давно, но в статье он упоминает только события последних лет:
"Я уже не говорю об активности в Мали наемников "Вагнера", которые напрямую ущемляют интересы Франции. Я не говорю о ставших рутиной обстрелах Идлиба, этой сирийской Герники, на которую уже особо никто не обращает внимания. Я обхожу вниманием тактический союз России с новым султаном Эрдоганом, а в Азии — ее дружбу с теми, кто ностальгирует по китайским династиям. Обо всем этом я и так не устаю кричать во все горло последние пять лет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 12:36В мире
Лавров: США хотят сформировать военные плацдармы вокруг России

Но я сегодня громко заявлю о "новом порядке", который царит в Алма-Ате в Казахстане, откуда нам поступают фото российских танков, точь-в-точь как из Будапешта 1956 года и из Праги 1968 года. Я заявляю во всеуслышание о 150 тысячах русских солдат, сосредоточенных на границе с Украиной, которые с помощью 480 танков, двадцати бронетранспортеров и неизвестного количества зенитно-ракетных комплексов "Бук" держат под прицелом европейцев Майдана".

Но разве российские танки были на улицах Алма-Аты? Неважно: все это, включая Украину, для Леви лишь прелюдия к главной мысли. Некоторые из кандидатов в президенты (Леви не называет их, но понятно, что подразумеваются Ле Пен, Земмур и Меланшон) "упорно видят в хозяине Кремля приятного собеседника, окруженного злыми западными странами и отстаивающего свое право на личное пространство", — и эти безумцы не видят очевидного:
Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 14:00Не верю!
Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в КазахстанеНачавшиеся 2 января мирные митинги в отдельных городах Казахстана уже на второй день переросли в массовые волнения по всей стране, а потом и в вооруженное противостояние с полицией. Отставка правительства, обвинения в госизмене, самоубийства силовиков и ввод миротворцев — что происходило в первые дни 2022 года, и отразится ли это на России?
"В действиях России есть порочная последовательность. Все идет примерно по такому плану: сначала аннексия Крыма во избежание аннексии Украины, затем вторжение на Украину во избежание вторжения на Балканы, затем подчинение Балкан для предотвращения "финляндизации" Прибалтики, потом нейтрализация Польши или даже взятие под русскую опеку великих и древних стран Западной Европы. Так же развивались события после сговора 1938 года в Мюнхене".
Да, вот так банально опять все пришло к тому, что "Путин — это Гитлер". Ну что ж, мало ли в Европе безумных философов, зачем читать Бернара-Анри Леви?
Но дело в том, что Леви не просто журналист и "философ" — это человек-символ. В последние десятилетия он не только боролся с Россией всегда и везде: от Грузии в 2008-м до Украины в 2014-м — но и нес свободу несчастным народам по всему миру. Самой запоминающейся стала его роль в ливийских событиях, именно Леви после начала беспорядков поехал в Ливию, развернул агитацию и активнее всех подталкивал Саркози к операции против Каддафи. Так что на его личном счету уже есть одна агрессия, фактически разрушившая страну, — но это же было ради гуманистических ценностей!
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 14:45
The Wall Street Journal: разобщенному Западу нечем ответить Путину
Сейчас Леви пугает войной своих соотечественников и всех европейцев: придет страшный Путин и поработит вас. Ни шагу назад, держать строй, не сдавать Путину ни пяди чужой земли, потому что это все наше, европейское. И Украина, и Грузия — все это нужно защищать от страшного диктатора, который еще и обязан вернуть Донбасс и Южную Осетию. И перестать мучить сирийских детей и душить свободу казахского народа! Да и сама Россия стонет под его игом!
Чем хорош Бернар-Анри Леви? Тем, что он в концентрированной форме повторяет все то, что веками говорят про нас на Западе, про царей и генсеков, про империю и СССР. У русских страшная тирания, к тому же русские угрожают Европе: смотрите, как нагло они диктуют свои условия османскому халифу, надо в ответ срочно высадить десант в Крыму! Эти русские мешают нам нести цивилизацию несчастным туземцам, да и вообще, зачем им Средняя Азия и Кавказ, куда они лезут? Угрожают нашим интересам сначала в Афганистане и Индии, а потом и до Ла-Манша доберутся! Проклятые коммунисты отняли у нас Китай и хотят всю Европу сделать красной!
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 11:00
НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг
Ничего нового, все это мы слышим уже третий век, пережив только за это время несколько вторжений с Запада в наши пределы. Но сейчас истерика Леви выгодна России из-за его репутации суператлантиста, то есть того, чьи ценности прямо противоположны французским. И его агитация против России лишь убеждает французов в том, что все это одна большая ложь, верить в которую не просто глупо, но и опасно для их собственных интересов — кто-то опять сознательно стравливает русских с европейцами. А ведь все помнят, чем это каждый раз заканчивалось для Европы?
Помнят, поэтому большая часть французской элиты понимает, кто и зачем пугает Европу. Те, кто хочет сохранить ее под англосаксонским контролем, реальным и губительным для нее, в отличие от мифической "русской опеки". Путин объявил войну не Европе, а тем, кто является нашим общим врагом. Тем, кто уверяет, что нужно биться с нами за Украину вместо того, чтобы избавляться от чужого влияния, от внешней опеки. С нашей помощью или без нее — но освобождаться. Пока еще не поздно.
 
АвторыЕвропаВладимир ПутинНАТОБук (зенитный ракетный комплекс)Курт ВолкерРоссия
 
 
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