https://ria.ru/20220115/pokhmele-1768026364.html

Это натуральное средство поможет победить похмелье

Британские врачи нашли природное средство от похмелья - РИА Новости, 15.01.2022

Это натуральное средство поможет победить похмелье

Группа ученых во главе с психиатром Эммертом Робертсом из Королевского колледжа в Лондоне попыталась выяснить, существуют ли подтвержденные наукой эффективные... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T20:42

2022-01-15T20:42

2022-01-15T20:42

зож

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Группа ученых во главе с психиатром Эммертом Робертсом из Королевского колледжа в Лондоне попыталась выяснить, существуют ли подтвержденные наукой эффективные средства от похмелья. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Addiction.Эксперты отметили, что большая часть проанализированных ими исследований имела существенные недостатки: например, в одних экспериментах участвовали только мужчины, в других была слишком узкая выборка по возрастам, а в целом во всех работах было мало испытуемых. Кроме того, ни одно из средств не изучалось больше, чем одной группой ученых, что ставит под сомнение точность работ.Робертс заявил, что единственным гарантированным средством от похмелья можно назвать отказ от употребления алкоголя или сокращение количества выпитого. Кроме того, питье воды вряд ли поможет избежать неприятных последствий застолья на утро, добавил ученый. Исключение — обезвоживание, но на другие похмельные недуги она не повлияет.В то же время исследователи выделили три потенциальных средства: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Их все испытывали на небольших группах — от 16 до 30 человек, но тем не менее Робертс обратил внимание на последнее средство. Экстракт гвоздики оказался единственной пищевой добавкой и, по сути, природным веществом, не являющимся лекарством. Автор исследования подчеркнул, что пока нельзя делать однозначных выводов о его эффективности, но указал на необходимость дальнейшего изучения средства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220101/pokhmele-1766376672.html

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здоровье - общество