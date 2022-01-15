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Проект Йога в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
ЗОЖ
https://ria.ru/20220115/pokhmele-1768026364.html
Это натуральное средство поможет победить похмелье
Британские врачи нашли природное средство от похмелья - РИА Новости, 15.01.2022
Это натуральное средство поможет победить похмелье
Группа ученых во главе с психиатром Эммертом Робертсом из Королевского колледжа в Лондоне попыталась выяснить, существуют ли подтвержденные наукой эффективные... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T20:42
2022-01-15T20:42
зож
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Группа ученых во главе с психиатром Эммертом Робертсом из Королевского колледжа в Лондоне попыталась выяснить, существуют ли подтвержденные наукой эффективные средства от похмелья. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Addiction.Эксперты отметили, что большая часть проанализированных ими исследований имела существенные недостатки: например, в одних экспериментах участвовали только мужчины, в других была слишком узкая выборка по возрастам, а в целом во всех работах было мало испытуемых. Кроме того, ни одно из средств не изучалось больше, чем одной группой ученых, что ставит под сомнение точность работ.Робертс заявил, что единственным гарантированным средством от похмелья можно назвать отказ от употребления алкоголя или сокращение количества выпитого. Кроме того, питье воды вряд ли поможет избежать неприятных последствий застолья на утро, добавил ученый. Исключение — обезвоживание, но на другие похмельные недуги она не повлияет.В то же время исследователи выделили три потенциальных средства: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Их все испытывали на небольших группах — от 16 до 30 человек, но тем не менее Робертс обратил внимание на последнее средство. Экстракт гвоздики оказался единственной пищевой добавкой и, по сути, природным веществом, не являющимся лекарством. Автор исследования подчеркнул, что пока нельзя делать однозначных выводов о его эффективности, но указал на необходимость дальнейшего изучения средства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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здоровье - общество
20:42 15.01.2022
 
Британские врачи нашли природное средство от похмелья

Британский врач Робертс назвал экстракт гвоздики эффективным средством от похмелья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБармен разливает напитки в баре
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Бармен разливает напитки в баре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Группа ученых во главе с психиатром Эммертом Робертсом из Королевского колледжа в Лондоне попыталась выяснить, существуют ли подтвержденные наукой эффективные средства от похмелья. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Addiction.
Эксперты отметили, что большая часть проанализированных ими исследований имела существенные недостатки: например, в одних экспериментах участвовали только мужчины, в других была слишком узкая выборка по возрастам, а в целом во всех работах было мало испытуемых. Кроме того, ни одно из средств не изучалось больше, чем одной группой ученых, что ставит под сомнение точность работ.
Робертс заявил, что единственным гарантированным средством от похмелья можно назвать отказ от употребления алкоголя или сокращение количества выпитого. Кроме того, питье воды вряд ли поможет избежать неприятных последствий застолья на утро, добавил ученый. Исключение — обезвоживание, но на другие похмельные недуги она не повлияет.
В то же время исследователи выделили три потенциальных средства: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Их все испытывали на небольших группах — от 16 до 30 человек, но тем не менее Робертс обратил внимание на последнее средство. Экстракт гвоздики оказался единственной пищевой добавкой и, по сути, природным веществом, не являющимся лекарством. Автор исследования подчеркнул, что пока нельзя делать однозначных выводов о его эффективности, но указал на необходимость дальнейшего изучения средства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Овсяная каша с яблоками - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 16:45
Названы продукты, помогающие пережить похмелье
 
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