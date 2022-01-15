https://ria.ru/20220115/pogoda-1767959811.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 15.01.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Температура до минус 3, небольшой снег, метель ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T10:02

2022-01-15T10:02

2022-01-15T10:02

общество

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Температура до минус 3, небольшой снег, метель ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть, более холодная часть уходящего циклона. Погода преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег, возможны метель и поземок. На дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в столице минус 1-3 градуса, по области 0 - минус 5. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление растет, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 735 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/pogoda-1767673174.html

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общество, москва, погода, михаил леус