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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 15.01.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Температура до минус 3, небольшой снег, метель ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T10:02
2022-01-15T10:02
2022-01-15T10:02
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Температура до минус 3, небольшой снег, метель ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть, более холодная часть уходящего циклона. Погода преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег, возможны метель и поземок. На дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в столице минус 1-3 градуса, по области 0 - минус 5. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление растет, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 735 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, михаил леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидаются снег и до минус трех градусов