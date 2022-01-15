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Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией - РИА Новости, 15.01.2022
Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу по телефону диалог с Россией и ситуацию вокруг Украины,... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T23:15
2022-01-15T23:35
в мире
сша
россия
евросоюз
энтони блинкен
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу по телефону диалог с Россией и ситуацию вокруг Украины, подтвердили свое намерение выступать "единым фронтом", говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС."Тесная координация между ЕС и США по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.Блинкен и Боррель также заявили, что "ЕС и США намерены продолжать интенсивные консультации по этим и другим вопросам, представляя сильный, ясный и единый трансатлантический фронт".При этом они выразили готовность к диалогу с Россией, но "не в ущерб свободе, суверенитету, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров".В понедельник Россия и США провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, в частности, что Россия сейчас является главным противником НАТО только потому, что старается твердо отстаивать свои интересы. Российский дипломат также сообщил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности.
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в мире, сша, россия, евросоюз, энтони блинкен, жозеп боррель
23:15 15.01.2022 (обновлено: 23:35 15.01.2022)
 
Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией

Боррель и Блинкен обсудили по телефону координацию на переговорах с Россией

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в субботу по телефону диалог с Россией и ситуацию вокруг Украины, подтвердили свое намерение выступать "единым фронтом", говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
"Тесная координация между ЕС и США по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.
Блинкен и Боррель также заявили, что "ЕС и США намерены продолжать интенсивные консультации по этим и другим вопросам, представляя сильный, ясный и единый трансатлантический фронт".
При этом они выразили готовность к диалогу с Россией, но "не в ущерб свободе, суверенитету, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров".
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 05:00
США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности
В понедельник Россия и США провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, в частности, что Россия сейчас является главным противником НАТО только потому, что старается твердо отстаивать свои интересы. Российский дипломат также сообщил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСШАРоссияЕвросоюзЭнтони БлинкенЖозеп Боррель
 
 
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