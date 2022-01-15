https://ria.ru/20220115/peregovory-1768029083.html
Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО - РИА Новости, 15.01.2022
Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
Пока рано говорить о результатах переговоров России с США и НАТО, продолжение диалога зависит от ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T21:31
2022-01-15T21:31
2022-01-15T21:59
сша
анатолий антонов
нато
россия
вашингтон (город)
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Пока рано говорить о результатах переговоров России с США и НАТО, продолжение диалога зависит от ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил посол в США Анатолий Антонов."Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений", — говорится в комментарии дипломата для журнала Neewsweek. Текст заявления российское посольство разместило в Facebook.Как добавил посол, на основе ответных документов Москва примет решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений.По его словам, "после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась", а пять волн расширения НАТО привели к тому, что 2подразделения альянса сегодня подошли вплотную" к российским рубежам.Усилия НАТО по военному освоению бывших советских республик неприемлемы для России: это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, "непосредственно угрожающих стране"."В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти", — предостерег дипломат.Антонов добавил, что украинский вопрос "не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе".Переговоры с НАТОВ начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
https://ria.ru/20220115/dialog-1767983958.html
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сша, анатолий антонов, нато, россия, вашингтон (город)
21:31 15.01.2022 (обновлено: 21:59 15.01.2022)
Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не дали конкретного результата
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости.
Пока рано говорить о результатах переговоров России
с США
и НАТО
, продолжение диалога зависит от ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил посол в США Анатолий Антонов
.
"Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона
и Брюсселя
письменных ответов на проекты наших соглашений", — говорится в комментарии дипломата для журнала Neewsweek
. Текст заявления российское посольство разместило в Facebook
.
Как добавил посол, на основе ответных документов Москва примет решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений.
По его словам, "после развала СССР
ситуация с безопасностью в Европе
резко ухудшилась", а пять волн расширения НАТО привели к тому, что 2подразделения альянса сегодня подошли вплотную" к российским рубежам.
"Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток — одна из главных угроз нацбезопасности России", — подчеркнул посол.
Усилия НАТО по военному освоению бывших советских республик неприемлемы для России: это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, "непосредственно угрожающих стране".
"В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти", — предостерег дипломат.
Антонов добавил, что украинский вопрос "не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве
, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе".
Переговоры с НАТО
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве
на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО
, а 13 января — на площадке ОБСЕ
.
Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.