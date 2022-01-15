https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html

Как выйти на пенсию досрочно

Россиянам рассказали, как выйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 15.01.2022

Как выйти на пенсию досрочно

Для досрочного выхода на пенсию есть целый ряд оснований, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T03:18

2022-01-15T03:18

2022-01-15T03:18

общество

пенсия

рэу имени г. в. плеханова

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Для досрочного выхода на пенсию есть целый ряд оснований, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Такое право имеют граждане с продолжительным стажем работы. Он должен быть менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. Выплаты предусмотрены, если возраст мужчины составляет 60 лет. В случае женщин — 55 лет.Кроме того, досрочную пенсию могут получать лица предпенсионного возраста, потерявшие работу по независящим от них причинам. Например, из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращения штата. При выполнении ряда условий им доступна пенсия по безработице, сказала эксперт.Для ее оформления важно, чтобы предложение о досрочном выходе гражданина на пенсию поступило от работника службы занятости при условии невозможности найти кандидату подходящую работу даже после обучения по направлению службы занятости.Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке, подчеркнула Финогенова. При ее расчете используется тот же алгоритм, что и при расчёте страховой пенсии по старости.Для тех, кто работал в условиях Крайнего Севера, начало пенсионных выплат устанавливается на 5 лет раньше официального пенсионного возраста, добавила эксперт.

https://ria.ru/20220113/pensii-1767584420.html

https://ria.ru/20211229/nakopleniya-1765921354.html

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общество, пенсия, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова