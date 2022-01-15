https://ria.ru/20220115/opasnost-1767946786.html

Внезапная опасность кофе

Раскрыта внезапная опасность кофе - РИА Новости, 15.01.2022

Внезапная опасность кофе

Злоупотребление алкоголем, сладкими напитками и кофе способно привести к повреждению мозга и нарушению когнитивных функций. Об этом со ссылкой на американских... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T01:49

2022-01-15T01:49

2022-01-15T01:49

в мире

алкоголь

весь мир

деменция

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Злоупотребление алкоголем, сладкими напитками и кофе способно привести к повреждению мозга и нарушению когнитивных функций. Об этом со ссылкой на американских диетологов сообщает портал Eat This, Not That!.Крайне важно не злоупотреблять и кофе. В небольших количествах кофеин положительно сказывается на когнитивных функциях, однако чрезмерное его употребление вызывает диаметрально противоположный эффект, а более шести чашек этого напитка в день способны вызвать уменьшение мозга и развитие деменции.Негативное влияние на функционирование головного мозга также могут оказать напитки с высоким содержанием сахара.Ранее стало известно, что сахар способен оказывать губительное воздействие на мозговые функции, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводя к уменьшению префронтальной коры. Как оказалось, если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет.Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости. Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.

https://ria.ru/20211128/dementsiya-1761097350.html

весь мир

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в мире, алкоголь, весь мир, деменция