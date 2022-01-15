https://ria.ru/20220115/opasnost-1767946786.html
Внезапная опасность кофе
Раскрыта внезапная опасность кофе - РИА Новости, 15.01.2022
Внезапная опасность кофе
Злоупотребление алкоголем, сладкими напитками и кофе способно привести к повреждению мозга и нарушению когнитивных функций. Об этом со ссылкой на американских... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T01:49
2022-01-15T01:49
2022-01-15T01:49
в мире
алкоголь
весь мир
деменция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766281367_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_180bbe38b61f28796db7d34680579f14.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Злоупотребление алкоголем, сладкими напитками и кофе способно привести к повреждению мозга и нарушению когнитивных функций. Об этом со ссылкой на американских диетологов сообщает портал Eat This, Not That!.Крайне важно не злоупотреблять и кофе. В небольших количествах кофеин положительно сказывается на когнитивных функциях, однако чрезмерное его употребление вызывает диаметрально противоположный эффект, а более шести чашек этого напитка в день способны вызвать уменьшение мозга и развитие деменции.Негативное влияние на функционирование головного мозга также могут оказать напитки с высоким содержанием сахара.Ранее стало известно, что сахар способен оказывать губительное воздействие на мозговые функции, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводя к уменьшению префронтальной коры. Как оказалось, если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет.Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости. Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.
https://ria.ru/20211128/dementsiya-1761097350.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766281367_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_246d67c717a71bc62f9ca30913228498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алкоголь, весь мир, деменция
Раскрыта внезапная опасность кофе
Eat This, Not That!: злоупотребление кофе способно вызвать уменьшение мозга и деменцию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Злоупотребление алкоголем
, сладкими напитками и кофе
способно привести к повреждению мозга и нарушению когнитивных функций. Об этом со ссылкой на американских диетологов сообщает портал Eat This, Not That!
.
"Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьезно повредить его", - предупреждают специалисты.
Крайне важно не злоупотреблять и кофе. В небольших количествах кофеин положительно сказывается на когнитивных функциях, однако чрезмерное его употребление вызывает диаметрально противоположный эффект, а более шести чашек этого напитка в день способны вызвать уменьшение мозга и развитие деменции.
Негативное влияние на функционирование головного мозга также могут оказать напитки с высоким содержанием сахара.
Ранее стало известно, что сахар способен оказывать губительное воздействие на мозговые функции, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводя к уменьшению префронтальной коры. Как оказалось, если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет.
Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости. Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.