https://ria.ru/20220115/obsuzhdenie-1767949159.html

СМИ: США готовятся инициировать разбирательство по Украине в СБ ООН

СМИ: США готовятся инициировать разбирательство по Украине в СБ ООН - РИА Новости, 15.01.2022

СМИ: США готовятся инициировать разбирательство по Украине в СБ ООН

Администрация США изучает возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН в случае дальнейшей эскалации напряженности "по вине... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T04:29

2022-01-15T04:29

2022-01-15T04:29

в мире

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совет безопасности оон

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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Администрация США изучает возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН в случае дальнейшей эскалации напряженности "по вине России", пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.Как указывают собеседники, хотя "США мало что могут сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности", тем не менее администрация Джо Байдена надеется таким образом привлечь к украинской проблематике внимание мировой общественности.Кроме того, отмечает издание, в Вашингтоне рассчитывают, что публичные дебаты в СБ ООН продемонстрируют "дипломатическую изоляцию России и позволят, если возможно, вбить клин между ней и ее самым могущественным союзником – Китаем".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220114/ukraina-1767928176.html

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в мире, украина, сша, совет безопасности оон, россия