СМИ: США готовятся инициировать разбирательство по Украине в СБ ООН
Foreign Policy: Белый дом готовится вынести украинский кризис на обсуждение в СБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Администрация США изучает возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН в случае дальнейшей эскалации напряженности "по вине России", пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.
Как указывают собеседники, хотя "США мало что могут сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности", тем не менее администрация Джо Байдена надеется таким образом привлечь к украинской проблематике внимание мировой общественности.
Кроме того, отмечает издание, в Вашингтоне рассчитывают, что публичные дебаты в СБ ООН продемонстрируют "дипломатическую изоляцию России и позволят, если возможно, вбить клин между ней и ее самым могущественным союзником – Китаем".
"Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене", - считает один из собеседников издания.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.