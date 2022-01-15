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В МИД подтвердили, что председатель ОБСЕ посетит Россию в феврале

В МИД подтвердили, что председатель ОБСЕ посетит Россию в феврале - РИА Новости, 15.01.2022

В МИД подтвердили, что председатель ОБСЕ посетит Россию в феврале

МОСКВА, 15 янв - РИА новости. Российский МИД подтвердил РИА Новости, что визит председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау в РФ запланирован в середине... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:10

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МОСКВА, 15 янв - РИА новости. Российский МИД подтвердил РИА Новости, что визит председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау в РФ запланирован в середине февраля.Ранее эту информацию передала пресс-служба МИД Польши."Запланирован", - заявили в МИД РФ агентству, отвечая на соответствующий вопрос.

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в мире, польша, обсе, россия