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В МИД подтвердили, что председатель ОБСЕ посетит Россию в феврале
В МИД подтвердили, что председатель ОБСЕ посетит Россию в феврале - РИА Новости, 15.01.2022
В МИД подтвердили, что председатель ОБСЕ посетит Россию в феврале
МОСКВА, 15 янв - РИА новости. Российский МИД подтвердил РИА Новости, что визит председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау в РФ запланирован в середине... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:10
2022-01-15T12:10
2022-01-15T12:13
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МОСКВА, 15 янв - РИА новости. Российский МИД подтвердил РИА Новости, что визит председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау в РФ запланирован в середине февраля.Ранее эту информацию передала пресс-служба МИД Польши."Запланирован", - заявили в МИД РФ агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, польша, обсе, россия
12:10 15.01.2022 (обновлено: 12:13 15.01.2022)
В МИД подтвердили, что председатель ОБСЕ посетит Россию в феврале
В МИД подтвердили, что председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Россию в феврале