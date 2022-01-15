https://ria.ru/20220115/obrushenie-1767977988.html

В Москве обрушился сход пешеходного моста через железнодорожные пути

В Москве обрушился сход пешеходного моста через железнодорожные пути - РИА Новости, 15.01.2022

В Москве обрушился сход пешеходного моста через железнодорожные пути

Сход пешеходного моста через железнодорожные пути обрушился в Москве на станции Москва-Товарная Курская, инцидент взят на контроль, сообщает департамент... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:58

2022-01-15T12:58

2022-01-15T13:45

происшествия

москва

ржд

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сход пешеходного моста через железнодорожные пути обрушился в Москве на станции Москва-Товарная Курская, инцидент взят на контроль, сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале."Вчера в 21.39 на станции Москва-Товарная Курская Курского направления Московской железной дороги произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути", - говорится в сообщении.В ведомстве также уточнили, что, по данным РЖД, никто не пострадал. На место была оперативно отправлена аварийная бригада, на движение поездов ситуация не повлияла."Мы возьмём на контроль данную ситуацию и отдельно разберёмся с РЖД в причинах произошедшего", - добавили в дептрансе.Сообщается также, что выход в город на улицу Шоссе Энтузиастов временно ограничен, а проход на улицу Международная работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20220115/dtp-1767977470.html

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происшествия, москва, ржд