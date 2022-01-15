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https://ria.ru/20220115/obrazovanie-1768000526.html
В ЕР рассказали о дистанционной приемной кампании в вузы в 2022 году
В ЕР рассказали о дистанционной приемной кампании в вузы в 2022 году - РИА Новости, 15.01.2022
В ЕР рассказали о дистанционной приемной кампании в вузы в 2022 году
Восемьсот российских университетов смогут провести приемную кампанию дистанционно в 2022 году через сервис "Поступление в вуз онлайн", говорится в сообщении... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T16:13
2022-01-15T16:13
общество
образование
единая россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Восемьсот российских университетов смогут провести приемную кампанию дистанционно в 2022 году через сервис "Поступление в вуз онлайн", говорится в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия"."В 2022 году больше вузов проведут приемную кампанию через сервис "Поступление в вуз онлайн" - усовершенствовать работу сервиса с этой целью предлагала Единая Россия. В этом году провести дистанционную приемную кампанию смогут уже 800 высших учебных заведений. Суперсервис станет удобнее для абитуриентов",- говорится в сообщении.Ранее "Единая Россия" предлагала через сервис "Поступление в вуз онлайн" создать условия для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, а также обеспечить возможность заключения договоров об обучении и интегрировать суперсервис с государственными информационными системами, чтобы автоматизировано загружать сведения об абитуриенте.
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общество, образование, единая россия
16:13 15.01.2022
 
В ЕР рассказали о дистанционной приемной кампании в вузы в 2022 году

В 2022 году 800 вузов смогут провести приемную кампанию дистанционно

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Студенты во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Студенты во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Восемьсот российских университетов смогут провести приемную кампанию дистанционно в 2022 году через сервис "Поступление в вуз онлайн", говорится в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия".
"В 2022 году больше вузов проведут приемную кампанию через сервис "Поступление в вуз онлайн" - усовершенствовать работу сервиса с этой целью предлагала Единая Россия. В этом году провести дистанционную приемную кампанию смогут уже 800 высших учебных заведений. Суперсервис станет удобнее для абитуриентов",- говорится в сообщении.
Ранее "Единая Россия" предлагала через сервис "Поступление в вуз онлайн" создать условия для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, а также обеспечить возможность заключения договоров об обучении и интегрировать суперсервис с государственными информационными системами, чтобы автоматизировано загружать сведения об абитуриенте.
Студенты в университете - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 09:27
Россияне готовы больше платить за качество образования и репутацию вуза
 
ОбществоОбразованиеЕдиная Россия
 
 
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