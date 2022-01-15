https://ria.ru/20220115/obrazovanie-1768000526.html

В ЕР рассказали о дистанционной приемной кампании в вузы в 2022 году

В ЕР рассказали о дистанционной приемной кампании в вузы в 2022 году - РИА Новости, 15.01.2022

В ЕР рассказали о дистанционной приемной кампании в вузы в 2022 году

Восемьсот российских университетов смогут провести приемную кампанию дистанционно в 2022 году через сервис "Поступление в вуз онлайн", говорится в сообщении... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T16:13

2022-01-15T16:13

2022-01-15T16:13

общество

образование

единая россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Восемьсот российских университетов смогут провести приемную кампанию дистанционно в 2022 году через сервис "Поступление в вуз онлайн", говорится в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия"."В 2022 году больше вузов проведут приемную кампанию через сервис "Поступление в вуз онлайн" - усовершенствовать работу сервиса с этой целью предлагала Единая Россия. В этом году провести дистанционную приемную кампанию смогут уже 800 высших учебных заведений. Суперсервис станет удобнее для абитуриентов",- говорится в сообщении.Ранее "Единая Россия" предлагала через сервис "Поступление в вуз онлайн" создать условия для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, а также обеспечить возможность заключения договоров об обучении и интегрировать суперсервис с государственными информационными системами, чтобы автоматизировано загружать сведения об абитуриенте.

https://na.ria.ru/20220111/vysshee_obrazovanie-1767273059.html

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общество, образование, единая россия