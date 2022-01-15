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Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами НАТО, заявил экс-генсек
Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами НАТО, заявил экс-генсек - РИА Новости, 15.01.2022
Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами НАТО, заявил экс-генсек
Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса, обсуждение этой темы может начаться в странах в случае эскалации на Украине,... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:34
2022-01-15T20:53
в мире
киев
финляндия
андерс фог расмуссен
дмитрий песков
мид финляндии
нато
пекка хаависто
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса, обсуждение этой темы может начаться в странах в случае эскалации на Украине, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен."Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении (в организацию -ред.). мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства", - заявил бывший генсек НАТО финской общественной телерадиокомпании Yle.По его словам, Россия в ходе переговоров с представителями НАТО в Европе потребовала "наложить вето на расширение" блока."Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы (президент России - ред.) Владимир Путин выступал в качестве швейцара ... Думаю, что российская атака спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции относительно вступления в НАТО ... поэтому цена нападения на Украину окажется чрезвычайно высокой для Путина", - подчеркнул он.При этом он заявил, что не верит, что РФ "нападет" на Украину.В пятницу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у страны пока нет планов присоединяться к НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать
https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767839478.html
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в мире, киев, финляндия, андерс фог расмуссен, дмитрий песков, мид финляндии, нато, пекка хаависто, россия
17:34 15.01.2022 (обновлено: 20:53 15.01.2022)
 
Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами НАТО, заявил экс-генсек

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами организации

© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса, обсуждение этой темы может начаться в странах в случае эскалации на Украине, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении (в организацию -ред.). мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства", - заявил бывший генсек НАТО финской общественной телерадиокомпании Yle.
По его словам, Россия в ходе переговоров с представителями НАТО в Европе потребовала "наложить вето на расширение" блока.
"Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы (президент России - ред.) Владимир Путин выступал в качестве швейцара ... Думаю, что российская атака спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции относительно вступления в НАТО ... поэтому цена нападения на Украину окажется чрезвычайно высокой для Путина", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 13:50
Лавров заявил, что предложения по безопасности — не меню
При этом он заявил, что не верит, что РФ "нападет" на Украину.
В пятницу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у страны пока нет планов присоединяться к НАТО.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 17:16
У Финляндии нет планов вступать в НАТО, заявил глава МИД
 
В миреКиевФинляндияАндерс Фог РасмуссенДмитрий ПесковМИД ФинляндииНАТОПекка ХаавистоРоссия
 
 
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