17:34 15.01.2022 (обновлено: 20:53 15.01.2022)
Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами НАТО, заявил экс-генсек
Экс-генсек НАТО Расмуссен: Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами организации
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса, обсуждение этой темы может начаться в странах в случае эскалации на Украине, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении (в организацию -ред.). мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства", - заявил бывший генсек НАТО финской общественной телерадиокомпании Yle.
"Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы (президент России - ред.) Владимир Путин выступал в качестве швейцара ... Думаю, что российская атака спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции относительно вступления в НАТО ... поэтому цена нападения на Украину окажется чрезвычайно высокой для Путина", - подчеркнул он.
При этом он заявил, что не верит, что РФ "нападет" на Украину.
В пятницу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у страны пока нет планов присоединяться к НАТО.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать