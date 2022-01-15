https://ria.ru/20220115/napadeniya-1768018931.html

В Казахстане рассказали о нападениях на медучреждения во время беспорядков

В Казахстане рассказали о нападениях на медучреждения во время беспорядков - РИА Новости, 15.01.2022

В Казахстане рассказали о нападениях на медучреждения во время беспорядков

В Казахстане в ходе массовых беспорядков их участники совершили 20 нападений на объекты здравоохранения, сообщила директор департамента по связям с... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T19:21

2022-01-15T19:21

2022-01-15T19:21

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

генеральная прокуратура рф

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. В Казахстане в ходе массовых беспорядков их участники совершили 20 нападений на объекты здравоохранения, сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова."В ходе беспорядков было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения это - пять стационаров, один пункт первичной медико-санитарной помощи и 14 аптек, пострадало семь медицинских работников и 45 автомашин скорой медицинской помощи, из них четыре автомобиля ремонту не подлежат", - сказала она, выступая с заявлением в субботу вечером.По ее словам, три медицинские клиники Алма-Аты – городские больницы номер 1, 7 и 12 - "практически трое суток находились в осадном положении, при этом сотрудники в этот период работали без смены, круглосуточно, не было подвоза питания для больных, и медикам приходилось готовить еду для пациентов".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/inostrantsy-1768018649.html

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в мире, казахстан, генеральная прокуратура рф, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев