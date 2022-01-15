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Закон о налогах и сборах изменят в части инвестиционного вычета
Закон о налогах и сборах изменят в части инвестиционного вычета - РИА Новости, 15.01.2022
Закон о налогах и сборах изменят в части инвестиционного вычета
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета, РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:16
2022-01-15T13:16
2022-01-15T13:16
экономика
владимир путин
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей"... обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность на основании закона субъекта РФ предоставлять плательщикам налога на прибыль организаций право на применение инвестиционного налогового вычета в сумме расходов на развитие образовательных организаций субъектов РФ, реализующих программы среднего профессионального образования", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 апреля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.
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экономика, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин, россия
Закон о налогах и сборах изменят в части инвестиционного вычета
Президент Путин поручил изменить закон о налогах и сборах в части инвестиционного вычета