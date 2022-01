https://ria.ru/20220115/music-1767892823.html

Muse, Аврил Лавин и FKA Twigs: музыкальные новинки недели

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Галина Соколова. Январские праздники прошли. Все салаты съедены, салюты взорваны, а новогодние хиты припрятаны до следующих каникул. Чем заменить Верку Сердючку, "Дискотеку Аварию" и Мэрайю Кэри — рассказываем в музыкальной подборке РИА Новости. Muse — "Won't Stand Down"Участники британской группы начали 2022 год с мощного музыкального заявления, представив одну из своих самых тяжелых песен "Won’t Stand Down" и не менее мрачный клип на нее. В этом сингле рокеры делают упор на бас-гитару и барабаны, которые в "Won’t Stand Down" граничат с хардкором, что для Muse, своего рода, — новшество. О том, что это альтернативщики из Великобритании, а не, скажем, Rammstein, можно догадаться по звучанию синтезатора на фоне и узнаваемому вокалу фронтмена Мэттью Беллами. И хотя он не поет фальцетом, на высокие ноты замахивается. В клипе, снятом Джаредом Хоганом, Беллами появляется в виде таинственного существа, которое питается энергией темной армии, отчего становится сильнее и могущественнее.За первые сутки видео набрало миллион просмотров на YouTube и почти сто тысяч лайков. В комментариях слушатели похвалили Muse за мощь, а наиболее внимательные заметили, что с помощью "Won’t Stand Down" можно проследить, как эволюционировал музыкальный стиль рокеров за более чем 25-летнюю историю. Аврил Лавин — "Love It When You Hate Me"Главная рокерша 2000-х выпустила новый трек, который записала вместе с R&B исполнителем blackbear.В "Love It When You Hate Me" Лавин звучит так же, как и во времена "Girlfriend" или "Complicated". Что радует. Все-таки благодаря ей целое поколение узнало и полюбило поп-панк, поп-рок и пост-гранж. А новое, возможно, приобщиться. Будет ярко красить глаза черной подводкой и встанет на скейт. Новая песня последовала за "Bite Me", выпущенной ранее. Обе войдут в грядущий альбом Аврил Лавин "Love Sux". Его выход запланирован на 25 февраля.FKA Twigs — "Tears In The Club"Британская певица Талия Дебретт Барнетт, более известная, как FKA Twigs, презентовала микстейп "Caprisongs". В него вошло 17 треков, в том числе "Tears In The Club", созданный с The Weeknd (Эйбел Тесфайе). В прошлом году FKA Twigs обещала фанатам, что ее микстейп (в отличие от альбома, у которого всегда есть концепция, микстейп — это сборник самых разных музыкальных "высказываний", не связанных единой темой. — Прим. ред.) будет "глубоким" и "честным". Так, по сути и вышло. В песнях она рассказывает о любви, дружбе, самоотдаче и много чем еще. "Это музыка для того, чтобы подготовиться к хорошему вечеру, выйти из дома и провести время с приятными людьми", — говорит певица. А проверить — так ли это, можно на многих цифровых площадках, где размещен "Caprisongs". Оливер Три — "Cowboys Don’t Cry"Американский певец начал год плодотворно. Выпустил новую песню, снял клип на нее и анонсировал выход второго студийного альбома "Cowboy’s Tears".В "Cowboys Don’t Cry" смешалось все: от попа, до кантри и электроники. Наверное, от того, этот медлительный сингл хочется включить, чтобы расслабиться и отдохнуть от проблем. Зато в клипе на трек у Три проблем хватает. И хотя, по его словам "ковбои не плачут" (фраза в ближайшее время вполне может стать крылатой), в музыкальном видео его ждут любовные разочарования. У него не складываются отношения с девушками, в том числе с актрисой Беллой Торн, моделью Софией Хаджипантели и блогером Евой Гутовски, не принимают красавицы романтика Три. А он так старался: голым пел им под гитару, дарил цветы и готов был всех прокатить на быке-родео. "ХЛЕБ" — "Сергий"Этот трек был создан для комедийного сериала с элементами мистики "Сергий против нечисти". Премьера шоу состоялась на прошлой неделе. Участники группы "Хлеб" поют о главном герое по имени Сергий. Его отстранили от службы, и он решил охотиться на нечисть. Под громкие биты и звуки техно музыканты призывают "убрать детей от экрана", так как в сериале полно упырей и "даже есть Кощей".Vavan — "Кушать пармезан"Владимир Селиванов, он же Vavan, он же Вован из сериала "Реальные пацаны", предлагает всем влюбленным забыть про обиды и "Кушать пармезан".В своем новом танцевальном треке Vavan рассказывает о том, что поругался с девушкой и теперь один. От этого ему грустно. Под саксофон и подвижный ритм исполнитель начинает мечтать о вине, сыре и своей подруге.

