Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Канадская певица Аврил Лавин презентовала на многих цифровых площадках свою первую сольную песню с 2019 года под названием "Bite Me", сообщает Vulture. "Я очень рада, что выпустила "Bite Me ". Это гимн тому, чтобы всегда знать, чего ты стоишь и заслуживаешь, и не давать второй шанс тому, кто тебя не достоин", — рассказала Лавин.Энергичный трек в стиле поп-панк оценили и поклонники, отметив в соцсетях, что соскучились по такой "бодрой" музыке. "Bite Me" войдет в новый альбом исполнительницы, релиз и название которого пока не объявлены. Последний сборник Аврил Лавин "Head Above Water" был представлен в 2019 году.

