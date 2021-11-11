Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211111/lavigne-1758531494.html
Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me"
Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me" - РИА Новости, 11.11.2021
Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me"
Канадская певица Аврил Лавин презентовала на многих цифровых площадках свою первую сольную песню с 2019 года под названием "Bite Me", сообщает Vulture. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:33
2021-11-11T14:33
культура
аврил лавин
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43015/82/430158224_0:704:1322:1448_1920x0_80_0_0_983fa1d0885bc8f946c35d974f4353d9.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Канадская певица Аврил Лавин презентовала на многих цифровых площадках свою первую сольную песню с 2019 года под названием "Bite Me", сообщает Vulture. "Я очень рада, что выпустила "Bite Me ". Это гимн тому, чтобы всегда знать, чего ты стоишь и заслуживаешь, и не давать второй шанс тому, кто тебя не достоин", — рассказала Лавин.Энергичный трек в стиле поп-панк оценили и поклонники, отметив в соцсетях, что соскучились по такой "бодрой" музыке. "Bite Me" войдет в новый альбом исполнительницы, релиз и название которого пока не объявлены. Последний сборник Аврил Лавин "Head Above Water" был представлен в 2019 году.
https://ria.ru/20211021/kultura-1755553318.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43015/82/430158224_0:580:1322:1572_1920x0_80_0_0_a9459877352fbafd2da8de66551059d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аврил лавин, новости культуры, музыка
14:33 11.11.2021
 
Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me"

Певица Аврил Лавин выпустила на цифровых площадках новый трек "Bite Me"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКонцерт Аврил Лавин в клубе Arena Moscow‎
Концерт Аврил Лавин в клубе Arena Moscow‎ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Канадская певица Аврил Лавин презентовала на многих цифровых площадках свою первую сольную песню с 2019 года под названием "Bite Me", сообщает Vulture.
"Я очень рада, что выпустила "Bite Me ". Это гимн тому, чтобы всегда знать, чего ты стоишь и заслуживаешь, и не давать второй шанс тому, кто тебя не достоин", — рассказала Лавин.
Энергичный трек в стиле поп-панк оценили и поклонники, отметив в соцсетях, что соскучились по такой "бодрой" музыке.
"Bite Me" войдет в новый альбом исполнительницы, релиз и название которого пока не объявлены.
Последний сборник Аврил Лавин "Head Above Water" был представлен в 2019 году.
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 12:18Культура
Новый сингл Адель Easy On Me возглавил хит-парад
 
КультураАврил ЛавинНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet