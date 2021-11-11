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Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me"
Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me" - РИА Новости, 11.11.2021
Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me"
Канадская певица Аврил Лавин презентовала на многих цифровых площадках свою первую сольную песню с 2019 года под названием "Bite Me", сообщает Vulture. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:33
2021-11-11T14:33
2021-11-11T14:33
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Канадская певица Аврил Лавин презентовала на многих цифровых площадках свою первую сольную песню с 2019 года под названием "Bite Me", сообщает Vulture. "Я очень рада, что выпустила "Bite Me ". Это гимн тому, чтобы всегда знать, чего ты стоишь и заслуживаешь, и не давать второй шанс тому, кто тебя не достоин", — рассказала Лавин.Энергичный трек в стиле поп-панк оценили и поклонники, отметив в соцсетях, что соскучились по такой "бодрой" музыке. "Bite Me" войдет в новый альбом исполнительницы, релиз и название которого пока не объявлены. Последний сборник Аврил Лавин "Head Above Water" был представлен в 2019 году.
https://ria.ru/20211021/kultura-1755553318.html
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аврил лавин, новости культуры, музыка
Аврил Лавин вернулась в мир поп-панка с новым энергичным синглом "Bite Me"
Певица Аврил Лавин выпустила на цифровых площадках новый трек "Bite Me"
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Канадская певица Аврил Лавин презентовала на многих цифровых площадках свою первую сольную песню с 2019 года под названием "Bite Me", сообщает
Vulture.
"Я очень рада, что выпустила "Bite Me ". Это гимн тому, чтобы всегда знать, чего ты стоишь и заслуживаешь, и не давать второй шанс тому, кто тебя не достоин", — рассказала Лавин.
Энергичный трек в стиле поп-панк оценили и поклонники, отметив в соцсетях, что соскучились по такой "бодрой" музыке.
"Bite Me" войдет в новый альбом исполнительницы, релиз и название которого пока не объявлены.
Последний сборник Аврил Лавин "Head Above Water" был представлен в 2019 году.