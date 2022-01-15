https://ria.ru/20220115/moshenniki-1767973323.html
Мошенники обманывают россиян через "Госуслуги"
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана через "Госуслуги" - РИА Новости, 15.01.2022
Мошенники обманывают россиян через "Госуслуги"
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом пишет... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:08
2022-01-15T12:08
2022-01-15T16:54
общество
технологии
zecurion
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861769_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_914c6c208bf06b4ee1f02bc2efc2bf8b.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.Злоумышленники звонят по телефону от имени сотрудников портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя "Госуслуг". Для этого, по их словам, необходимо назвать код, присланный в СМС. Благодаря ему можно войти в аккаунт жертвы и узнать личные данные."При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность", — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Также он отметил, что преступники воспользовались сбоем в "Госуслугах", из-за которого затормозилось обновление сертификатов после повторной вакцинации.Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский, в свою очередь, заявил, что в разговоре мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение, а не перепроверять информацию."Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы", — подытожил он.Ранее Минцифры сообщило о планах ввести на "Госуслугах" двухфакторную аутентификацию для защиты личной информации граждан. В ведомстве отметили, что интерес к аккаунтам на портале со стороны мошенников растет, злоумышленники могут создать множество проблем, начиная от продажи персональных данных и заканчивая получением кредита и проведением различных сделок с имуществом.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/gosuslugi-1764917986.html
https://ria.ru/20220104/moshennichestvo-1766540536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861769_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95b1eb7f001b925501c07a605520e5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, zecurion
12:08 15.01.2022 (обновлено: 16:54 15.01.2022)
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана через "Госуслуги"
"Ъ": мошенники придумали новую схему обмана через "Госуслуги" с помощью QR-кодов
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом пишет "Коммерсантъ
" со ссылкой на экспертов.
Злоумышленники звонят по телефону от имени сотрудников портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя "Госуслуг". Для этого, по их словам, необходимо назвать код, присланный в СМС. Благодаря ему можно войти в аккаунт жертвы и узнать личные данные.
"При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность", — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion
Владимир Ульянов. Также он отметил, что преступники воспользовались сбоем в "Госуслугах", из-за которого затормозилось обновление сертификатов после повторной вакцинации.
Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский, в свою очередь, заявил, что в разговоре мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение, а не перепроверять информацию.
"Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы", — подытожил он.
Ранее Минцифры сообщило о планах ввести на "Госуслугах" двухфакторную аутентификацию для защиты личной информации граждан. В ведомстве отметили, что интерес к аккаунтам на портале со стороны мошенников растет, злоумышленники могут создать множество проблем, начиная от продажи персональных данных и заканчивая получением кредита и проведением различных сделок с имуществом.