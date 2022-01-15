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Мошенники обманывают россиян через "Госуслуги"
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана через "Госуслуги" - РИА Новости, 15.01.2022
Мошенники обманывают россиян через "Госуслуги"
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом пишет... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:08
2022-01-15T16:54
общество
технологии
zecurion
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.Злоумышленники звонят по телефону от имени сотрудников портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя "Госуслуг". Для этого, по их словам, необходимо назвать код, присланный в СМС. Благодаря ему можно войти в аккаунт жертвы и узнать личные данные."При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность", — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Также он отметил, что преступники воспользовались сбоем в "Госуслугах", из-за которого затормозилось обновление сертификатов после повторной вакцинации.Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский, в свою очередь, заявил, что в разговоре мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение, а не перепроверять информацию."Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы", — подытожил он.Ранее Минцифры сообщило о планах ввести на "Госуслугах" двухфакторную аутентификацию для защиты личной информации граждан. В ведомстве отметили, что интерес к аккаунтам на портале со стороны мошенников растет, злоумышленники могут создать множество проблем, начиная от продажи персональных данных и заканчивая получением кредита и проведением различных сделок с имуществом.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/gosuslugi-1764917986.html
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общество, технологии, zecurion
12:08 15.01.2022 (обновлено: 16:54 15.01.2022)
 
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана через "Госуслуги"

"Ъ": мошенники придумали новую схему обмана через "Госуслуги" с помощью QR-кодов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.
Злоумышленники звонят по телефону от имени сотрудников портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя "Госуслуг". Для этого, по их словам, необходимо назвать код, присланный в СМС. Благодаря ему можно войти в аккаунт жертвы и узнать личные данные.
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22 декабря 2021, 14:55Сказано в эфире
"Подселяют программы". Что дает двойная аутентификация на "Госуслугах"?
"При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность", — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Также он отметил, что преступники воспользовались сбоем в "Госуслугах", из-за которого затормозилось обновление сертификатов после повторной вакцинации.
Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский, в свою очередь, заявил, что в разговоре мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение, а не перепроверять информацию.
"Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы", — подытожил он.
Ранее Минцифры сообщило о планах ввести на "Госуслугах" двухфакторную аутентификацию для защиты личной информации граждан. В ведомстве отметили, что интерес к аккаунтам на портале со стороны мошенников растет, злоумышленники могут создать множество проблем, начиная от продажи персональных данных и заканчивая получением кредита и проведением различных сделок с имуществом.
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ОбществоТехнологииZecurion
 
 
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