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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019087.html
У миротворцев ОДКБ не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек
У миротворцев ОДКБ не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек - РИА Новости, 15.01.2022
У миротворцев ОДКБ не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек
Нападений на миротворцев ОДКБ во время их миссии в Казахстане не было, возможности серьезных столкновений пресекались, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T19:21
2022-01-15T20:34
в мире
казахстан
одкб
беспорядки в казахстане
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
станислав зась
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Нападений на миротворцев ОДКБ во время их миссии в Казахстане не было, возможности серьезных столкновений пресекались, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Были разные ситуации, но каких-то серьезных столкновений (не было – ред.) - пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. "На всем протяжении этой миссии не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. С пониманием все относились, помогали", - сказал он.Генсек уточнил, что отмечались попытки протестующих подойти к охраняемым миротворцами объектам, работа беспилотников, но попытки обострить ситуацию пресекались.Он добавил, что вокруг ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан было много фейков и лживых измышлений. Однако генсек призвал исходить из тех оценок, которые звучат официально со стороны Казахстана."Я уверен, что все наши миротворцы, отправляясь в Казахстан, четко понимали, что они едут в дружественную страну, что они едут не воевать, а устанавливать мир и стабильность в этой стране. Говорить о какой-то оккупации – это вообще полная ложь. Наверное, каждое мероприятие такого характера имеет и противников, и сторонников. Нам всем важнее другое, чтобы это оценил народ Казахстана, та страна, которой помогали. И такие оценки мы уже получили. Поэтому не будем принимать во внимание все эти лживые измышления, фейки, а будем все-таки ориентироваться на то мнение, которое высказано от имени Казахстана", - сказал Зась. В этой связи он отметил, что от казахстанцев звучат положительные оценки миротворческой миссии ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/napadeniya-1768018931.html
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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась
19:21 15.01.2022 (обновлено: 20:34 15.01.2022)
 
У миротворцев ОДКБ не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек

Генсек ОДКБ Зась: у миротворцев не было ни одного конфликта с жителями Казахстана

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Нападений на миротворцев ОДКБ во время их миссии в Казахстане не было, возможности серьезных столкновений пресекались, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Были разные ситуации, но каких-то серьезных столкновений (не было – ред.) - пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. "На всем протяжении этой миссии не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. С пониманием все относились, помогали", - сказал он.
Генсек уточнил, что отмечались попытки протестующих подойти к охраняемым миротворцами объектам, работа беспилотников, но попытки обострить ситуацию пресекались.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
19:21Беспорядки в Казахстане
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Он добавил, что вокруг ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан было много фейков и лживых измышлений. Однако генсек призвал исходить из тех оценок, которые звучат официально со стороны Казахстана.
"Я уверен, что все наши миротворцы, отправляясь в Казахстан, четко понимали, что они едут в дружественную страну, что они едут не воевать, а устанавливать мир и стабильность в этой стране. Говорить о какой-то оккупации – это вообще полная ложь. Наверное, каждое мероприятие такого характера имеет и противников, и сторонников. Нам всем важнее другое, чтобы это оценил народ Казахстана, та страна, которой помогали. И такие оценки мы уже получили. Поэтому не будем принимать во внимание все эти лживые измышления, фейки, а будем все-таки ориентироваться на то мнение, которое высказано от имени Казахстана", - сказал Зась. В этой связи он отметил, что от казахстанцев звучат положительные оценки миротворческой миссии ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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Все миротворцы должны вернуться из Казахстана до 19 января, заявили в ОДКБ
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевСтанислав Зась
 
 
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