https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019087.html

У миротворцев ОДКБ не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек

У миротворцев ОДКБ не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек - РИА Новости, 15.01.2022

У миротворцев ОДКБ не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек

Нападений на миротворцев ОДКБ во время их миссии в Казахстане не было, возможности серьезных столкновений пресекались, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T19:21

2022-01-15T19:21

2022-01-15T20:34

в мире

казахстан

одкб

беспорядки в казахстане

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

станислав зась

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767493341_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d9a8a13ee4f506c577320f2c7aa7542b.jpg

МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Нападений на миротворцев ОДКБ во время их миссии в Казахстане не было, возможности серьезных столкновений пресекались, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Были разные ситуации, но каких-то серьезных столкновений (не было – ред.) - пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. "На всем протяжении этой миссии не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. С пониманием все относились, помогали", - сказал он.Генсек уточнил, что отмечались попытки протестующих подойти к охраняемым миротворцами объектам, работа беспилотников, но попытки обострить ситуацию пресекались.Он добавил, что вокруг ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан было много фейков и лживых измышлений. Однако генсек призвал исходить из тех оценок, которые звучат официально со стороны Казахстана."Я уверен, что все наши миротворцы, отправляясь в Казахстан, четко понимали, что они едут в дружественную страну, что они едут не воевать, а устанавливать мир и стабильность в этой стране. Говорить о какой-то оккупации – это вообще полная ложь. Наверное, каждое мероприятие такого характера имеет и противников, и сторонников. Нам всем важнее другое, чтобы это оценил народ Казахстана, та страна, которой помогали. И такие оценки мы уже получили. Поэтому не будем принимать во внимание все эти лживые измышления, фейки, а будем все-таки ориентироваться на то мнение, которое высказано от имени Казахстана", - сказал Зась. В этой связи он отметил, что от казахстанцев звучат положительные оценки миротворческой миссии ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/napadeniya-1768018931.html

https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768019234.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась