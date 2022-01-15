https://ria.ru/20220115/maslo-1767993326.html
Поменяйте одну привычку, чтобы жить дольше
Назван простой способ продлить жизнь - РИА Новости, 15.01.2022
Поменяйте одну привычку, чтобы жить дольше
Продолжительность жизни может увеличиться, если заменить в рационе майонез и маргарин на оливковое масло, сообщили ученые с медицинского факультета Гарварда. Их РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T15:11
2022-01-15T15:11
2022-01-15T15:46
еда
здоровье - общество
здоровье
средиземноморье
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Продолжительность жизни может увеличиться, если заменить в рационе майонез и маргарин на оливковое масло, сообщили ученые с медицинского факультета Гарварда. Их исследование опубликовано в журнале Американского колледжа кардиологии.Авторы работы изучили данные 90 тысяч добровольцев и пришли к выводу, что замена десяти граммов маргарина, сливочного масла или майонеза соответствующим количеством оливкового масла понизит риск летального исхода из-за многих болезней."Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака — на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18%", — заявили ученые.Они отметили, что больше всего оливкового масла присутствует в ежедневном рационе жителей Южной Европы и Средиземноморья.
https://ria.ru/20220115/vitamin-1767966980.html
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еда, здоровье - общество, здоровье, средиземноморье, здоровый образ жизни (зож)
15:11 15.01.2022 (обновлено: 15:46 15.01.2022)
Назван простой способ продлить жизнь
Американские кардиологи: употребление оливкового масла помогает продлить жизнь