https://ria.ru/20220115/maslo-1767993326.html

Поменяйте одну привычку, чтобы жить дольше

Назван простой способ продлить жизнь - РИА Новости, 15.01.2022

Поменяйте одну привычку, чтобы жить дольше

Продолжительность жизни может увеличиться, если заменить в рационе майонез и маргарин на оливковое масло, сообщили ученые с медицинского факультета Гарварда. Их РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T15:11

2022-01-15T15:11

2022-01-15T15:46

еда

здоровье - общество

здоровье

средиземноморье

здоровый образ жизни (зож)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759372628_0:290:3067:2015_1920x0_80_0_0_518da66d8c72f9fbcf8ddc9ae10cff30.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Продолжительность жизни может увеличиться, если заменить в рационе майонез и маргарин на оливковое масло, сообщили ученые с медицинского факультета Гарварда. Их исследование опубликовано в журнале Американского колледжа кардиологии.Авторы работы изучили данные 90 тысяч добровольцев и пришли к выводу, что замена десяти граммов маргарина, сливочного масла или майонеза соответствующим количеством оливкового масла понизит риск летального исхода из-за многих болезней."Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака — на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18%", — заявили ученые.Они отметили, что больше всего оливкового масла присутствует в ежедневном рационе жителей Южной Европы и Средиземноморья.

https://ria.ru/20220115/vitamin-1767966980.html

https://ria.ru/20211219/zozh-1764436320.html

средиземноморье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еда, здоровье - общество, здоровье, средиземноморье, здоровый образ жизни (зож)