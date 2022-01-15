https://ria.ru/20220115/kurily-1768012827.html

На Курилах объявили угрозу цунами

На Курилах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 15.01.2022

На Курилах объявили угрозу цунами

На Курилах объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T18:34

2022-01-15T18:34

2022-01-15T19:33

происшествия

тонга

курильские острова

россия

япония

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Курилах объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Центр цунами ФБГУ "Сахалинского УГМС" до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра (для Японии — 0,3 метра) в результате извержения подводного вулкана в Тонге", — сказал собеседник агентства.Угрозы населению и территории России нет. Сейчас уже провели оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

https://ria.ru/20220115/vulkan-1767965660.html

тонга

курильские острова

россия

япония

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происшествия, тонга, курильские острова, россия, япония