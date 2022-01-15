https://ria.ru/20220115/kurily-1768012827.html
На Курилах объявили угрозу цунами
На Курилах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 15.01.2022
На Курилах объявили угрозу цунами
На Курилах объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:34
2022-01-15T18:34
2022-01-15T19:33
происшествия
тонга
курильские острова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Курилах объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Центр цунами ФБГУ "Сахалинского УГМС" до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра (для Японии — 0,3 метра) в результате извержения подводного вулкана в Тонге", — сказал собеседник агентства.Угрозы населению и территории России нет. Сейчас уже провели оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.
https://ria.ru/20220115/vulkan-1767965660.html
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происшествия, тонга, курильские острова, россия, япония
18:34 15.01.2022 (обновлено: 19:33 15.01.2022)
На Курилах объявили угрозу цунами
На Курилах объявили угрозу цунами из-за извержения подводного вулкана у острова Тонга