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Религия
https://ria.ru/20220115/kupaniya-1767996229.html
Митрополит Иларион дал совет на время крещенских купаний
Митрополит Иларион дал совет на время крещенских купаний - РИА Новости, 15.01.2022
Митрополит Иларион дал совет на время крещенских купаний
Верующим стоит относиться к крещенским купаниям с осторожностью и избегать массового скопления людей из-за эпидемии, призвал в субботу председатель отдела... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T15:34
2022-01-15T15:34
религия
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
иордан
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верующим стоит относиться к крещенским купаниям с осторожностью и избегать массового скопления людей из-за эпидемии, призвал в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Когда меня спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел", - сказал митрополит Иларион в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.В этот праздник в православных церквях существует традиция освящать водоемы. В Иордане, например, на месте событий Крещения Господня, говорят, в этот праздник река поворачивает вспять. Также среди верующих есть светская, а не религиозная традиция крещенских "купаний", которая, как отмечают священники, особенно развилась в России в последние 30 лет.
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русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, иордан, московский патриархат, россия
15:34 15.01.2022
 
Митрополит Иларион дал совет на время крещенских купаний

Митрополит Иларион призвал избегать массовых скоплений людей во время крещенских купаний

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина окунается в купель во время крещенских купаний во Владивостоке
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верующим стоит относиться к крещенским купаниям с осторожностью и избегать массового скопления людей из-за эпидемии, призвал в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Когда меня спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел", - сказал митрополит Иларион в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
В этот праздник в православных церквях существует традиция освящать водоемы. В Иордане, например, на месте событий Крещения Господня, говорят, в этот праздник река поворачивает вспять. Также среди верующих есть светская, а не религиозная традиция крещенских "купаний", которая, как отмечают священники, особенно развилась в России в последние 30 лет.
Освящение иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 12:27Религия
Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение
 
РелигияРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаИорданМосковский ПатриархатРоссия
 
 
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