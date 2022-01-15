https://ria.ru/20220115/koschunstvo-1767956777.html

Протоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунством

Протоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунством - РИА Новости, 15.01.2022

Протоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунством

Выстрелы прахом умершего в небо с точки зрения православных верующих кощунственны, сказал РИА Новости настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:02

2022-01-15T09:02

2022-01-15T09:02

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выстрелы прахом умершего в небо с точки зрения православных верующих кощунственны, сказал РИА Новости настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека протоиерей Кирилл Каледа.Ранее омское ритуальное агентство "Наследие" предложило клиентам новую услугу - засыпать прах умершего человека в петарды и выстреливать им в небо. В компании пояснили, что в Сибири они первые предложили такую услугу, но идею позаимствовали у зарубежных коллег, которые давно практикуют подобное погребение."Это никак не вяжется с православной традицией и принятой в России практикой, потому что православная традиция все-таки основана на том, что человек из земли создан, "от персти земной". Православная традиция - это погребение в земле. Если еще можно смириться с сожжением при каких-то обстоятельствах, с кремацией, то с моей точки зрения то, что сейчас предложено - это кощунство", - считает Каледа.Священнослужитель отметил, что церковь верит в преображение тела человека, в день всеобщего воскресения мертвые воскреснут, поэтому с точки зрения православных христиан подобное погребение - кощунство. "С моей точки зрения - это кощунственно. Тело - это не просто так, это дар Божий, который был дан человеку. Так над ним надругаться - это кощунство", - заключил он.

https://ria.ru/20210613/russiandeath-1736612939.html

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общество, россия