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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220115/koschunstvo-1767956777.html
Протоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунством
Протоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунством - РИА Новости, 15.01.2022
Протоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунством
Выстрелы прахом умершего в небо с точки зрения православных верующих кощунственны, сказал РИА Новости настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:02
2022-01-15T09:02
религия
общество
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выстрелы прахом умершего в небо с точки зрения православных верующих кощунственны, сказал РИА Новости настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека протоиерей Кирилл Каледа.Ранее омское ритуальное агентство "Наследие" предложило клиентам новую услугу - засыпать прах умершего человека в петарды и выстреливать им в небо. В компании пояснили, что в Сибири они первые предложили такую услугу, но идею позаимствовали у зарубежных коллег, которые давно практикуют подобное погребение."Это никак не вяжется с православной традицией и принятой в России практикой, потому что православная традиция все-таки основана на том, что человек из земли создан, "от персти земной". Православная традиция - это погребение в земле. Если еще можно смириться с сожжением при каких-то обстоятельствах, с кремацией, то с моей точки зрения то, что сейчас предложено - это кощунство", - считает Каледа.Священнослужитель отметил, что церковь верит в преображение тела человека, в день всеобщего воскресения мертвые воскреснут, поэтому с точки зрения православных христиан подобное погребение - кощунство. "С моей точки зрения - это кощунственно. Тело - это не просто так, это дар Божий, который был дан человеку. Так над ним надругаться - это кощунство", - заключил он.
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общество, россия
09:02 15.01.2022
 
Протоиерей назвал идею погребения через запуск петард кощунством

Протоиерей Каледа назвал идею погребения через запуск петард кощунством

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкГвоздики в руках
Гвоздики в руках - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выстрелы прахом умершего в небо с точки зрения православных верующих кощунственны, сказал РИА Новости настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека протоиерей Кирилл Каледа.
Ранее омское ритуальное агентство "Наследие" предложило клиентам новую услугу - засыпать прах умершего человека в петарды и выстреливать им в небо. В компании пояснили, что в Сибири они первые предложили такую услугу, но идею позаимствовали у зарубежных коллег, которые давно практикуют подобное погребение.
"Это никак не вяжется с православной традицией и принятой в России практикой, потому что православная традиция все-таки основана на том, что человек из земли создан, "от персти земной". Православная традиция - это погребение в земле. Если еще можно смириться с сожжением при каких-то обстоятельствах, с кремацией, то с моей точки зрения то, что сейчас предложено - это кощунство", - считает Каледа.
Священнослужитель отметил, что церковь верит в преображение тела человека, в день всеобщего воскресения мертвые воскреснут, поэтому с точки зрения православных христиан подобное погребение - кощунство. "С моей точки зрения - это кощунственно. Тело - это не просто так, это дар Божий, который был дан человеку. Так над ним надругаться - это кощунство", - заключил он.
«Усопшие», «покойники», «жмурики». Что такое смерть в русском языке? - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня 2021, 12:00Как это по-русски
"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?Почему покойный "уходит в Елисейские поля"? Что значит "почить в бозе"? Связано ли выражение "двинуть кони" с животными? Почему мы представляем "костлявую" в балахоне и с косой? Как "умирают", "уходят в мир иной", "склеивают ласты" и "дают дуба" в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста "Как это по-русски".
 
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