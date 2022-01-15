https://ria.ru/20220115/korrespondent-1768005940.html

В Тунисе на акции протеста полиция избила корреспондента французской газеты

В Тунисе на акции протеста полиция избила корреспондента французской газеты - РИА Новости, 15.01.2022

В Тунисе на акции протеста полиция избила корреспондента французской газеты

Корреспондента крупной французской газеты Libération побили полицейские во время несанкционированной акции протеста в Тунисе, сообщила сама газета. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:14

2022-01-15T17:14

2022-01-15T20:07

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ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Корреспондента крупной французской газеты Libération побили полицейские во время несанкционированной акции протеста в Тунисе, сообщила сама газета.В пятницу, совпадающую с 11-летней годовщиной "жасминовой революции", как передавал телеканал "Аль-Араби", тунисская полиция использовала водометы и шумовые гранаты для разгона протестующих в центре столицы страны. Оппозиционные тунисские партии и движения проводили акции протеста против летних решений президента страны Кайса Саида о заморозке деятельности парламента. Акции проводились несмотря на действующие ограничения из-за COVID-19. Во время акций было задержано несколько десятков человек.Как сообщает газета, ее корреспондент Матье Галтье во время акции протеста снимал жесткое задержание одного из демонстрантов. По его словам, в тот момент к нему подошел полицейский, хотя он заявил ему по-французски и по-арабски, что является работником прессы. После этого полицейский попытался, как утверждается, забрать у него телефон."Они (полицейские -ред.) принялись бить меня повсюду, я оказался на земле, свернувшись в позе эмбриона, я кричал, что я журналист. Один из них обдал меня газом с близкого расстояния. Они пинали меня. В конце концов они забрали мой телефон, пресс-карту, и оставили меня там", - рассказал корреспондент издания.Журналисту оказали помощь представители пожарно-спасательной службы. После того, как он пришел в себя, полиция проводила его в участок. Там ему выдали телефон, но без SD-карты, на которую были записаны снимки и видео акции протеста, после чего позволили ему "уйти". Врач одной из тунисских клиник зафиксировал у корреспондента "царапину 10 сантиметров в диаметре" в районе лба, синяк на правой руке, "кровоподтеки на спине, верхней части тела и в зоне живота", а также отек на левой ноге.Как отмечает газета, кроме корреспондента, в ходе демонстрации французский фотограф получил удар дубинкой, а один из итальянских журналистов был задержан.Руководство французской Libération "самым решительным образом" осудило нападение на своего журналиста. Представители газеты подали официальный протест послу Туниса в Париже Мохамеду Кариму Жамусси, потребовали вернуть конфискованные данные и начать расследование в отношении нападавших.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда" президент Туниса Кайс Саид с 25 июля приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьера Хишама аль-Мешиши, а затем ряд министров. Саид позже назначил нового премьера.Партия "Ан-Нахда", возглавляемая спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши, призвала Саида к национальному диалогу для решения проблем, но назвала его действия неконституционными и равноценными перевороту.Тунис стал первой арабской страной, где в 2011 году в результате народных волнений, получивших название "жасминовая революция", правивший Тунисом более 20 лет президент Бен Али был вынужден отказаться от власти и покинуть страну.

https://ria.ru/20220115/kazn-1767949623.html

https://ria.ru/20211104/tunis-1757748380.html

https://ria.ru/20201217/tunis-1589374931.html

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