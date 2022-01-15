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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767971781.html
В России за сутки выписали 26 584 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 26 584 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2022
В России за сутки выписали 26 584 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 26 584 человека после COVID-19, за все время - 9 835 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:54
2022-01-15T11:54
распространение коронавируса
общество
воронежская область
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 584 человека после COVID-19, за все время - 9 835 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 584 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 835 884", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки после коронавируса выписали 2877 человек, Санкт-Петербурге - 2853, Воронежской области - 1388.
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общество, воронежская область, москва, россия, коронавирус covid-19
11:54 15.01.2022
 
В России за сутки выписали 26 584 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 26 584 человека после коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в палате интенсивной терапии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 584 человека после COVID-19, за все время - 9 835 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 584 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 835 884", - говорится в сообщении.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
08:35
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян из-за коронавируса
В частности, в Москве за сутки после коронавируса выписали 2877 человек, Санкт-Петербурге - 2853, Воронежской области - 1388.
 
Распространение коронавирусаОбществоВоронежская областьМоскваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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