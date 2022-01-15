https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767971781.html

В России за сутки выписали 26 584 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 26 584 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2022

В России за сутки выписали 26 584 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 26 584 человека после COVID-19, за все время - 9 835 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:54

2022-01-15T11:54

2022-01-15T11:54

распространение коронавируса

общество

воронежская область

москва

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 584 человека после COVID-19, за все время - 9 835 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 584 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 835 884", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки после коронавируса выписали 2877 человек, Санкт-Петербурге - 2853, Воронежской области - 1388.

https://ria.ru/20220115/traty-1767954745.html

воронежская область

москва

россия

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общество, воронежская область, москва, россия, коронавирус covid-19