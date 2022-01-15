https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767971496.html

В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.01.2022

В Москве выявили 6555 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 6555, Санкт-Петербурге - 3314, Подмосковье - 2589, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:52

2022-01-15T11:52

2022-01-15T11:52

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 6555, Санкт-Петербурге - 3314, Подмосковье - 2589, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6555, 2. Санкт-Петербург - 3314, 3. Московская область - 2589", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 19, Ненецком автономном округе - шесть, Чукотском автономном округе - пять.

https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767971383.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество