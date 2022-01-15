11:52 15.01.2022 (обновлено: 12:29 15.01.2022)
В России за сутки выявили 27 179 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали больше 27 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 23 820, темп прироста вырос с 0,22 до 0,25 процента.
"За последние сутки <...> подтвержденных случаев <...> — 27 179 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4015 (14,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Умерли 723 человека (днем ранее было 740), выписались 26 584 (вчера — 25 984).
Больше всего заразившихся в Москве — 6555 (накануне — 5490), Санкт-Петербурге — 3314, Подмосковье — 2589; меньше всего в Туве (19), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).
С марта 2020 года в России выявили 10 774 304 инфицированных, скончались 320 634 человека, выздоровели 9 835 884.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.