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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767971383.html
В России за сутки выявили 27 179 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 27 179 случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2022
В России за сутки выявили 27 179 случаев COVID-19
За сутки в России зарегистрировали больше 27 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 23 820, темп прироста вырос с РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:52
2022-01-15T12:29
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали больше 27 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 23 820, темп прироста вырос с 0,22 до 0,25 процента."За последние сутки &lt;...&gt; подтвержденных случаев &lt;...&gt; — 27 179 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4015 (14,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Умерли 723 человека (днем ранее было 740), выписались 26 584 (вчера — 25 984).Больше всего заразившихся в Москве — 6555 (накануне — 5490), Санкт-Петербурге — 3314, Подмосковье — 2589; меньше всего в Туве (19), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).С марта 2020 года в России выявили 10 774 304 инфицированных, скончались 320 634 человека, выздоровели 9 835 884.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220114/oslozhneniya-1767912131.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
11:52 15.01.2022 (обновлено: 12:29 15.01.2022)
 
В России за сутки выявили 27 179 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работники везут пациента по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали больше 27 тысяч новых пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 23 820, темп прироста вырос с 0,22 до 0,25 процента.
"За последние сутки <...> подтвержденных случаев <...> — 27 179 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4015 (14,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Умерли 723 человека (днем ранее было 740), выписались 26 584 (вчера — 25 984).
Больше всего заразившихся в Москве — 6555 (накануне — 5490), Санкт-Петербурге — 3314, Подмосковье — 2589; меньше всего в Туве (19), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 18:41Распространение коронавируса
Мурашко рассказал об осложнениях, вызываемых "омикроном"
С марта 2020 года в России выявили 10 774 304 инфицированных, скончались 320 634 человека, выздоровели 9 835 884.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 318 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. В среду Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 19:29В России
Голикова назвала долю россиян, которые ревакцинировались от коронавируса
 
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