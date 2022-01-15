https://ria.ru/20220115/kitay-1767977162.html

Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана

Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана - РИА Новости, 15.01.2022

Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана

Китай выступает против односторонних санкций в отношении Ирана и вмешательства во внутренние дела стран региона, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:46

2022-01-15T12:46

2022-01-15T12:46

в мире

иран

китай

мид кнр

ван и (политик)

ближний восток

хосейн амир абдоллахиан

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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций в отношении Ирана и вмешательства во внутренние дела стран региона, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.Главы внешнеполитических ведомств Китая и Ирана Ван И и Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу провели встречу в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу, в рамках которой помимо прочего договорились начать реализацию стратегического соглашения на 25 лет."Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций в отношении Ирана, против использования темы прав человека для политических манипуляций, против грубого вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Он добавил, что Китай готов вместе Ираном продолжать поддерживать друг друга в вопросах защиты основных интересов сторон, противостоять гегемонизму и политике силы, а также совместно защищать основные нормы международных отношений и обеспечивать международную беспристрастность и справедливость.Стороны также обсудили обстановку на Ближнем Востоке, афганский вопрос и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.

https://ria.ru/20210327/soglashenie-1603107909.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/kitay-1600271896.html

иран

китай

ближний восток

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в мире, иран, китай, мид кнр, ван и (политик), ближний восток, хосейн амир абдоллахиан