https://ria.ru/20220115/kitay-1767977162.html
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана - РИА Новости, 15.01.2022
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана
Китай выступает против односторонних санкций в отношении Ирана и вмешательства во внутренние дела стран региона, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:46
2022-01-15T12:46
2022-01-15T12:46
в мире
иран
китай
мид кнр
ван и (политик)
ближний восток
хосейн амир абдоллахиан
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций в отношении Ирана и вмешательства во внутренние дела стран региона, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.Главы внешнеполитических ведомств Китая и Ирана Ван И и Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу провели встречу в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу, в рамках которой помимо прочего договорились начать реализацию стратегического соглашения на 25 лет."Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций в отношении Ирана, против использования темы прав человека для политических манипуляций, против грубого вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Он добавил, что Китай готов вместе Ираном продолжать поддерживать друг друга в вопросах защиты основных интересов сторон, противостоять гегемонизму и политике силы, а также совместно защищать основные нормы международных отношений и обеспечивать международную беспристрастность и справедливость.Стороны также обсудили обстановку на Ближнем Востоке, афганский вопрос и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.
https://ria.ru/20210327/soglashenie-1603107909.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/kitay-1600271896.html
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в мире, иран, китай, мид кнр, ван и (политик), ближний восток, хосейн амир абдоллахиан
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана
Глава МИД Китая Ван И: Пекин выступил против односторонних санкций в отношении Ирана