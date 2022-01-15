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https://ria.ru/20220115/kitay-1767977162.html
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана - РИА Новости, 15.01.2022
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана
Китай выступает против односторонних санкций в отношении Ирана и вмешательства во внутренние дела стран региона, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:46
2022-01-15T12:46
в мире
иран
китай
мид кнр
ван и (политик)
ближний восток
хосейн амир абдоллахиан
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций в отношении Ирана и вмешательства во внутренние дела стран региона, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.Главы внешнеполитических ведомств Китая и Ирана Ван И и Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу провели встречу в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу, в рамках которой помимо прочего договорились начать реализацию стратегического соглашения на 25 лет."Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций в отношении Ирана, против использования темы прав человека для политических манипуляций, против грубого вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Он добавил, что Китай готов вместе Ираном продолжать поддерживать друг друга в вопросах защиты основных интересов сторон, противостоять гегемонизму и политике силы, а также совместно защищать основные нормы международных отношений и обеспечивать международную беспристрастность и справедливость.Стороны также обсудили обстановку на Ближнем Востоке, афганский вопрос и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.
https://ria.ru/20210327/soglashenie-1603107909.html
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в мире, иран, китай, мид кнр, ван и (политик), ближний восток, хосейн амир абдоллахиан
12:46 15.01.2022
 
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана

Глава МИД Китая Ван И: Пекин выступил против односторонних санкций в отношении Ирана

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций в отношении Ирана и вмешательства во внутренние дела стран региона, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Главы внешнеполитических ведомств Китая и Ирана Ван И и Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу провели встречу в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу, в рамках которой помимо прочего договорились начать реализацию стратегического соглашения на 25 лет.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет
"Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций в отношении Ирана, против использования темы прав человека для политических манипуляций, против грубого вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он добавил, что Китай готов вместе Ираном продолжать поддерживать друг друга в вопросах защиты основных интересов сторон, противостоять гегемонизму и политике силы, а также совместно защищать основные нормы международных отношений и обеспечивать международную беспристрастность и справедливость.
Стороны также обсудили обстановку на Ближнем Востоке, афганский вопрос и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.
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В миреИранКитайМИД КНРВан И (политик)Ближний ВостокХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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