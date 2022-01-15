https://ria.ru/20220115/khimikaty-1767950958.html

СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар

СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар - РИА Новости, 15.01.2022

СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар

Сильный пожар произошел на складе химикатов в городе Пассаик в американском штате Нью-Джерси, сообщил телеканал CBS New York. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T06:35

2022-01-15T06:35

2022-01-15T06:35

в мире

сша

нью-джерси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150150/18/1501501842_0:113:2200:1351_1920x0_80_0_0_846b794267c763393bbbe88b27487a14.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сильный пожар произошел на складе химикатов в городе Пассаик в американском штате Нью-Джерси, сообщил телеканал CBS New York.По информации телеканала, трехэтажное здание загорелось в пятницу приблизительно в 20.30 местному времени (4.30 субботы мск).Мэр города Хектор Лора призвал всех проживающих рядом со складом жителей закрыть окна в своих домах.Информации о погибших или пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20220110/prichina-1767090239.html

сша

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-джерси