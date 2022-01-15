https://ria.ru/20220115/khimikaty-1767950958.html
СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар
СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар - РИА Новости, 15.01.2022
СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар
Сильный пожар произошел на складе химикатов в городе Пассаик в американском штате Нью-Джерси, сообщил телеканал CBS New York. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T06:35
2022-01-15T06:35
2022-01-15T06:35
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сильный пожар произошел на складе химикатов в городе Пассаик в американском штате Нью-Джерси, сообщил телеканал CBS New York.По информации телеканала, трехэтажное здание загорелось в пятницу приблизительно в 20.30 местному времени (4.30 субботы мск).Мэр города Хектор Лора призвал всех проживающих рядом со складом жителей закрыть окна в своих домах.Информации о погибших или пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20220110/prichina-1767090239.html
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в мире, сша, нью-джерси
СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар
CBS New York: в штате Нью-Джерси на складе химикатов произошел сильный пожар