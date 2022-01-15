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На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке - РИА Новости, 15.01.2022
На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
Украина считает, что за недавней кибератакой на сайты украинских госорганов стоят хакеры, якобы связанные с белорусскими спецслужбами, заявил заместитель... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T21:51
2022-01-15T22:24
в мире
украина
белоруссия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украина считает, что за недавней кибератакой на сайты украинских госорганов стоят хакеры, якобы связанные с белорусскими спецслужбами, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк.В пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года."Это группа кибершпионажа, связанная со спецслужбами Республики Беларусь", - заявил Демедюк агентству Рейтер.По сообщению агентства, Демедюк возложил ответственность на группировку, известную как UNC1151."Нанесение урона сайтам было всего лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем", - считает замсекретаря.Отмечается, что, по словам Демедюка, группировка, совершившая кибератаку, ранее уже совершала атаки против Литвы, Латвии, Польши и Украины и якобы распространяла материалы, осуждающие присутствие НАТО в Европе.Администрация белорусского президента Александра Лукашенко пока не предоставила агентству ответа на запрос о комментарии по поводу слов Демедюка.
https://ria.ru/20220115/ataka-1767944408.html
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в мире, украина, белоруссия, хакеры, европа, латвия, польша, нато, мид украины, александр лукашенко, олег николенко
21:51 15.01.2022 (обновлено: 22:24 15.01.2022)
 
На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке

СНБО Украины: атаковавшие сайты госорганов хакеры связаны со спецслужбами Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украина считает, что за недавней кибератакой на сайты украинских госорганов стоят хакеры, якобы связанные с белорусскими спецслужбами, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк.
В пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
"Это группа кибершпионажа, связанная со спецслужбами Республики Беларусь", - заявил Демедюк агентству Рейтер.
По сообщению агентства, Демедюк возложил ответственность на группировку, известную как UNC1151.
"Нанесение урона сайтам было всего лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем", - считает замсекретаря.
Отмечается, что, по словам Демедюка, группировка, совершившая кибератаку, ранее уже совершала атаки против Литвы, Латвии, Польши и Украины и якобы распространяла материалы, осуждающие присутствие НАТО в Европе.
Администрация белорусского президента Александра Лукашенко пока не предоставила агентству ответа на запрос о комментарии по поводу слов Демедюка.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 16:24
Генсек НАТО осудил хакерскую атаку на правительственные сайты Украины
 
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