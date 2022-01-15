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В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни
В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни - РИА Новости, 15.01.2022
В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни
Суд в Тунисе приговорил девять человек к смертной казни по делу об убийстве старшего сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани в 2016 году, передает агентство... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T05:14
2022-01-15T05:14
2022-01-15T05:14
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Суд в Тунисе приговорил девять человек к смертной казни по делу об убийстве старшего сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани в 2016 году, передает агентство TAP.Кроме того, еще 15 человек были приговорены к различным тюремным срокам.В ноябре 2016 года аль-Газлани был убит группой боевиков, ворвавшихся в дом его семьи в провинции Кассерин.
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в мире, тунис (страна)
В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни
В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни по делу об убийстве солдата