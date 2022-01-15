https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767971942.html

Лукашенко рассказал об угрозах, с которыми столкнулся Казахстан

Лукашенко рассказал об угрозах, с которыми столкнулся Казахстан - РИА Новости, 15.01.2022

Лукашенко рассказал об угрозах, с которыми столкнулся Казахстан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела, эти угрозы общие для... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:56

2022-01-15T11:56

2022-01-15T11:56

беспорядки в казахстане

в мире

белоруссия

одкб

александр лукашенко

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела, эти угрозы общие для постсоветского пространства."Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.Глава белорусского государства отметил успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/belorussiya-1767969735.html

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767967674.html

белоруссия

жанаозен

актау

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в мире, белоруссия, одкб, александр лукашенко, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев