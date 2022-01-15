Лукашенко рассказал об угрозах, с которыми столкнулся Казахстан
Президент Белоруссии Лукашенко: Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате. Архивное фото
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела, эти угрозы общие для постсоветского пространства.
"Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Глава белорусского государства отметил успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.