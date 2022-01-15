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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767967674.html
Лукашенко рассказал о террористических группах, напавших на Казахстан
Лукашенко рассказал о террористических группах, напавших на Казахстан - РИА Новости, 15.01.2022
Лукашенко рассказал о террористических группах, напавших на Казахстан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп, прошедших спецподготовку и имеющих... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:22
2022-01-15T12:18
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп, прошедших спецподготовку и имеющих боевой опыт."Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводятся в Telegram-канале агентства Sputnik Беларусь.По словам белорусского президента, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп."Мы анализировали и видели обстановку в целом. И только благодаря той мощи, которая была "выброшена" в Казахстане, не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства", - подчеркнул Лукашенко.Он выразил уверенность, что пройдет немного времени и казахстанский народ оценит усилия стран ОДКБ. "Я как бывший военный и офицер понимаю, что с поля боя все видится не так, как в целом. Но, поверьте, своими действиями, пусть без стрельбы, без проведения специальных операций, вы только своим присутствием в этой стране обеспечили мир и порядок", - заявил белорусский президентМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://radiosputnik.ria.ru/20220115/gibel-1767961492.html
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в мире, казахстан, александр лукашенко, белоруссия
11:22 15.01.2022 (обновлено: 12:18 15.01.2022)
 
Лукашенко рассказал о террористических группах, напавших на Казахстан

Глава Белоруссии Лукашенко: на Казахстан напали террористы, имеющие боевой опыт

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп, прошедших спецподготовку и имеющих боевой опыт.
"Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане. Его слова приводятся в Telegram-канале агентства Sputnik Беларусь.
По словам белорусского президента, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп.
"Мы анализировали и видели обстановку в целом. И только благодаря той мощи, которая была "выброшена" в Казахстане, не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства", - подчеркнул Лукашенко.
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Он выразил уверенность, что пройдет немного времени и казахстанский народ оценит усилия стран ОДКБ. "Я как бывший военный и офицер понимаю, что с поля боя все видится не так, как в целом. Но, поверьте, своими действиями, пусть без стрельбы, без проведения специальных операций, вы только своим присутствием в этой стране обеспечили мир и порядок", - заявил белорусский президент
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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