https://ria.ru/20220115/kadyrov-1768028116.html

Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии

Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии - РИА Новости, 16.01.2022

Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии в соцсетях, об этом сообщил министр ЧР по национальной РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-15T21:20

2022-01-15T21:20

2022-01-16T00:06

общество

республика ингушетия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ахмед дудаев

россия

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ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии в соцсетях, об этом сообщил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым дано поручение нашему министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа", - сообщил Дудаев в ходе "прямого эфира" в Instagram.По его словам, "с сегодняшнего дня начинается новая страница в истории взаимоотношений двух братских народов".Кадыров 12 января выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения в течении трёх дней. Сегодня глава региона сообщил, что в его адрес так никто и не выступил и "у него нет никаких проблем с Ингушетией".В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. Из-за этого в Ингушетии начались протестные акции. Вопрос рассматривался в Конституционном суде России, и тот признал соглашение соответствующим Конституции. Но некоторые представители ингушского общества с таким решением не согласны. В последнее время в соцсетях звучат обвинения в адрес Кадырова от ряда общественников. С официальными заявлениями никто в Ингушетии не выступал. Ситуация обострилась после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.

https://ria.ru/20220115/kadyrov-1768018226.html

https://ria.ru/20220108/pokhischenie-1766974855.html

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общество, республика ингушетия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ахмед дудаев, россия