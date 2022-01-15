https://ria.ru/20220115/kadyrov-1768018226.html

Кадыров заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией

Кадыров заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией - РИА Новости, 15.01.2022

Кадыров заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе "прямого эфира" заявил, что к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T19:09

2022-01-15T19:09

2022-01-15T19:11

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе "прямого эфира" заявил, что к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился.Кадыров 12 января выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения в течении трёх дней."Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к Муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова", - заявил Кадыров.Он подчеркнул, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. Из-за этого в Ингушетии начались протестные акции. Вопрос рассматривался в Конституционном суде России, и тот признал соглашение соответствующим Конституции. Но некоторые представители ингушского общества с таким решением не согласны. В последнее время в соцсетях звучат обвинения в адрес Кадырова от ряда общественников. С официальными заявлениями никто в Ингушетии не выступал.Ситуация обострилась после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.

https://ria.ru/20220113/proschenie-1767678115.html

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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия