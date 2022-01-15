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Кадыров заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией
Кадыров заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией - РИА Новости, 15.01.2022
Кадыров заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе "прямого эфира" заявил, что к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T19:09
2022-01-15T19:11
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе "прямого эфира" заявил, что к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился.Кадыров 12 января выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения в течении трёх дней."Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к Муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова", - заявил Кадыров.Он подчеркнул, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. Из-за этого в Ингушетии начались протестные акции. Вопрос рассматривался в Конституционном суде России, и тот признал соглашение соответствующим Конституции. Но некоторые представители ингушского общества с таким решением не согласны. В последнее время в соцсетях звучат обвинения в адрес Кадырова от ряда общественников. С официальными заявлениями никто в Ингушетии не выступал.Ситуация обострилась после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
19:09 15.01.2022 (обновлено: 19:11 15.01.2022)
 
Кадыров заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией

Глава Чечни Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с Ингушетией

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 15 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе "прямого эфира" заявил, что к представителям его рода или к муфтию Чечни за три дня из Ингушетии никто не обратился.
Кадыров 12 января выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения в течении трёх дней.
"Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к Муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова", - заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что не является врагом Ингушетии, а чеченцы и ингуши были и остаются братьями.
В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. Из-за этого в Ингушетии начались протестные акции. Вопрос рассматривался в Конституционном суде России, и тот признал соглашение соответствующим Конституции. Но некоторые представители ингушского общества с таким решением не согласны. В последнее время в соцсетях звучат обвинения в адрес Кадырова от ряда общественников. С официальными заявлениями никто в Ингушетии не выступал.
Ситуация обострилась после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 15:09
Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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