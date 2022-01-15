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Путин поручил доложить о мерах по подключению сел к интернету
Путин поручил доложить о мерах по подключению сел к интернету - РИА Новости, 15.01.2022
Путин поручил доложить о мерах по подключению сел к интернету
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта доложить о дополнительных мерах по ускоренному подключению до 2024 года к интернету в сельской... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:08
2022-01-15T13:23
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта доложить о дополнительных мерах по ускоренному подключению до 2024 года к интернету в сельской местности, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей"... принять дополнительные меры, направленные на ускоренное подключение до 2024 года к имеющимся узлам связи домохозяйств, находящихся в сельской местности, в целях их обеспечения широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 1 марта, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.
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политика, владимир путин, россия
13:08 15.01.2022 (обновлено: 13:23 15.01.2022)
 
Путин поручил доложить о мерах по подключению сел к интернету

Президент Путин поручил доложить о допмерах по подключению сельской местности к интернету

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта доложить о дополнительных мерах по ускоренному подключению до 2024 года к интернету в сельской местности, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей"... принять дополнительные меры, направленные на ускоренное подключение до 2024 года к имеющимся узлам связи домохозяйств, находящихся в сельской местности, в целях их обеспечения широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в перечне поручений.
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Доклад должен быть представлен до 1 марта, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.
 
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