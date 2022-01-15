https://ria.ru/20220115/internet-1767979117.html

Путин поручил доложить о мерах по подключению сел к интернету

Путин поручил доложить о мерах по подключению сел к интернету - РИА Новости, 15.01.2022

Путин поручил доложить о мерах по подключению сел к интернету

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта доложить о дополнительных мерах по ускоренному подключению до 2024 года к интернету в сельской... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:08

2022-01-15T13:08

2022-01-15T13:23

политика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735119463_269:1293:2048:2293_1920x0_80_0_0_2117afd132450f726ffada238678cc88.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта доложить о дополнительных мерах по ускоренному подключению до 2024 года к интернету в сельской местности, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей"... принять дополнительные меры, направленные на ускоренное подключение до 2024 года к имеющимся узлам связи домохозяйств, находящихся в сельской местности, в целях их обеспечения широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 1 марта, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.

https://ria.ru/20220114/kitay-1767814605.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, россия