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В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов - РИА Новости, 15.01.2022
В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, один сирийский военный погиб, сообщил... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T22:06
2022-01-15T22:06
2022-01-15T22:06
война в сирии
в мире
алеппо
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идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, один сирийский военный погиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – четыре обстрела, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал он.Он добавил, что в результате минометного обстрела в провинции Идлиб погиб один сирийский военный.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220108/siriya-1766987291.html
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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)
В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов группировки "Джебхат ан-Нусра"*