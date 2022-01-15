https://ria.ru/20220115/idlib-1768031134.html

В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов

В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов - РИА Новости, 15.01.2022

В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, один сирийский военный погиб, сообщил... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T22:06

2022-01-15T22:06

2022-01-15T22:06

война в сирии

в мире

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации, один сирийский военный погиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – четыре обстрела, в провинции Идлиб – два обстрела", - сказал он.Он добавил, что в результате минометного обстрела в провинции Идлиб погиб один сирийский военный.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220108/siriya-1766987291.html

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)