https://ria.ru/20220115/gorbusha-1768011315.html

Деликатес и суперфуд: норвежцы оценили "ненавистную русскую рыбу"

Норвежцы признали "ненавистную русскую" горбушу деликатесом - РИА Новости, 15.01.2022

Деликатес и суперфуд: норвежцы оценили "ненавистную русскую рыбу"

Норвежские эксперты и кулинары признали, что ошибались в оценках "захватнической" русской горбуши, и назвали ее суперфудом, способным принести большую прибыль... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T18:17

2022-01-15T18:17

2022-01-15T20:02

в мире

норвегия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Норвежские эксперты и кулинары признали, что ошибались в оценках "захватнической" русской горбуши, и назвали ее суперфудом, способным принести большую прибыль стране. Об этом сообщает телеканал NRK.Ученые исследовали качество горбуши в норвежских водах и пришли к выводу, что она может стать источником заработка для местного населения."Горбуша — превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося", — объяснил исследователь Турбьерн из научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima.В последние годы горбуша, она же тихоокеанский (или русский) лосось, все чаще встречается у норвежского побережья и нерестится в местных реках. Министерство окружающей среды королевства даже приложило огромные усилия для борьбы с этой рыбой: ее внесли в черный список, признав нежелательной, и стали вылавливать перед нерестом, чтобы не допустить размножения. Однако исследователи и кулинары придерживаются иного мнения.Так, еще несколько лет на вкус горбуши обратили внимание рыбаки и повара, а недавно Nofima провела ряд исследований. Оказалось, что "русский лосось" подходит для копчения: в нем меньше жира, чем в аквакультурной рыбе, филе более упругое, не разваливается, а жуется. Горбуша живет два года, после чего идет на нерест. Институт не изучал содержание токсинов, но благодаря более короткому, чем у обыкновенного лосося, жизненному циклу в горбуше скапливается меньше вредных веществ, объяснил Тобиассен."Горбуша может стать ценным ресурсом для создания рабочих мест и экономической выгоды", — продолжил специалист.С ним согласился старший научный сотрудник Nofima Стен Сиикавуопио. Он обратил внимание на икру горбуши — еще один ценный продукт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211225/produkt-1765446425.html

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в мире, норвегия