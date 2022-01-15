https://ria.ru/20220115/gololeditsa-1767994248.html

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности - РИА Новости, 15.01.2022

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T15:24

2022-01-15T15:24

2022-01-15T15:24

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 11.00 17 января.

https://ria.ru/20220115/obrushenie-1767977988.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода